Estados Unidos apura la salida de parte del personal de su Embajada en Israel

Se debe a riesgos de seguridad: el embajador Mike Huckabee los instó a hacerlo de manera urgente y mientras haya vuelos disponibles.

El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó este viernes la salida del personal gubernamental estadounidense no esencial y de los familiares del personal asignado a la Misión en Israel, debido a riesgos de seguridad.

A través de una publicación en la red social X, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén señaló que podría restringir o prohibir aún más a sus empleados y familiares viajar a determinadas zonas de Israel, a la Ciudad Vieja de Jerusalén ya Cisjordania, en respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso.

Llegada de un portaaviones

Esta noticia se conoció horas después de que el portaaviones nuclear estadounidense Gerald R. Ford llegó a la costa de Haifa, en el norte de Israel, informaron medios de comunicación.

Salida urgente

La embajada indicó en un comunicado que las personas deben considerar partir mientras los vuelos comerciales sigan operando, según constató la Agencia Noticias Argentinas a través de Xinhua.

Según informes de medios estadounidenses, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, envió un correo electrónico al personal de la embajada el viernes por la mañana instando a quienes deseen salir a hacerlo “hoy”.

“Concéntrense en conseguir un asiento en cualquier lugar desde donde puedan continuar su viaje a Washington, pero la prioridad será salir del país rápidamente”, declaró.

Este último acontecimiento se produce en medio de la intensificación de las tensiones entre Washington e Irán y la intensificación del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio.

Informes anteriores indicaron que el presidente Donald Trump estaba considerando un ataque inicial para presionar a Irán en las negociaciones nucleares, tras una tercera ronda de conversaciones celebrada en Ginebra el jueves. #AgenciaNA