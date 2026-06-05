Estados Unidos aprueba ley para apoyar a Ucrania y sancionar a Rusia

Republicanos desafían a líderes del partido y se oponen a Trump en la votación que respalda a Ucrania y sanciona a Rusia.

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha dado su visto bueno a una ley destinada a proporcionar asistencia a Ucrania e imponer nuevas sanciones a Rusia, según informaron diversos medios internacionales.

La votación refleja que algunos republicanos están dispuestos a desafiar a los líderes de su partido y oponerse al presidente Donald Trump, un análisis realizado por la agencia de noticias Reuters sugiere que esta decisión podría ser un indicativo de la creciente división dentro del partido.

La Cámara de Representantes votó a favor de la Ley de Apoyo a Ucrania con un resultado de 226 a 195, tras meses de estancamiento en el proceso legislativo, de acuerdo a lo que reporta la Agencia Noticias Argentinas.

Un grupo reducido de republicanos se unió a los demócratas para firmar una petición de descarga que obligó a llevar la votación al pleno.

En total, 18 republicanos y un independiente que generalmente se alinea con ellos votaron junto a los demócratas para aprobar el proyecto de ley. Olha Stefanishyna, embajadora de Ucrania en Estados Unidos, calificó la decisión en una publicación en X como «un importante paso adelante que refleja el continuo apoyo bipartidista a Ucrania».

(Cadena3)