Establecieron modalidad de trabajo en el Concejo Deliberante de la ciudad de San Pedro de Jujuy

Ayer fue convocada una reunión vía zoom a todos los concejales del que participaron los 8 concejales para organizarse en la forma de llevar adelante las sesiones debido a la situación de la pandemia y la complejidad de la misma.

El presidente del Concejo Deliberante, concejal Cristian Aguirre, habló al respecto y señaló al respecto, “hemos decidido en principio sobre las reuniones de comisión y labor parlamentaria que suelen hacerse en un ámbito más chico porque llevan un poco más de tiempo por el trabajo y el estudio de los distintos proyecto hacerlos vía zoom, es decir de forma remota y las sesiones en principio serian de forma presencial, con todas las medidas de bioseguridad que corresponden dentro del recinto solamente los 8 concejales, un secretario y absolutamente nadie más”.

Agregando sobre esto, “todas las puertas abiertas, para una ventilación como corresponde, el alcohol en gel, el uso del barbijo, absolutamente todo los protocolos que ya conocemos dentro del recinto, eso sería en principio el martes que viene, en labor parlamentaria vía zoom vamos a decidir con los concejales si se mantiene esta postura o lo podemos hacer también de forma remota porque ya tengo todo lo que sería el respaldo legal para poder hacerlo de esta forma, es importante recordar que las sesiones hay que validarlas no es que uno decide simplemente de palabra y sesionamos, sino que hay que validar, tiene que ser legal la forma de sesionar de forma remota, tengo la resolución de Presidencia para convocar justamente a sesión para hacerlo de forma remota y el proyecto de resolución para aprobarlo en la próxima sesión, modificando el reglamento interno incorporando justamente los artículos necesarios para validar la sesión de forma virtual”.

También dijo Aguirre, “con todos los detalles que implica la forma, como se va a realizar, de esta forma ya estaría listo para poder sesionar de forma virtual si es que así lo decidimos el martes, recordemos que por la situación que estamos pasando esto, un día estamos en una situación, mañana podemos estar en peor y no podemos quizás movernos, no podemos asistir al recinto entonces, vamos a tener todo preparado para ver, pero la decisión unánime, ha sido sesionar ya la semana que viene, el jueves será, eso hemos acordado entre todos, la forma es simplemente a confirmar el día martes en labor parlamentaria, hay muchos proyectos que están en carpeta, de la oposición y del oficialismo referidos a la situación que estamos pasando con respecto a la pandemia y otros temas generales que se han ido viendo que no se han podido tratar por supuesto en este tiempo que no hemos estado sesionando, así que la idea es ponernos al día, el tiempo que lleve y de forma remota uno tiene como más posibilidades de extender las reuniones, de estar más tiempo sobre el tema para sacar algunos proyectos con acuerdo entre la oposición y el oficialismo”.

“Y en paralelo también hemos venido trabajando mucho en territorio, principalmente me refiero a los cinco concejales del oficialismo que es de quien conozco el trabajo que han realizado y que hemos realizado en los distintos territorios, como ahora con el trabajo de los manzaneros hemos estado prestando servicio de forma personal con nuestro equipo de trabajo y asistiendo a las distintas personas, contactos secundarios, estrechos y a personas positivas para una contención, el aislamiento, poder realizar algunos tipos de trabajo para satisfacer algunas necesidades básicas debido a que ellos no pueden salir de sus casas, repito la contención que es fundamental de eso nos estamos haciendo cargo personalmente los concejales y funcionarios del gabinete de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, en atender, en llamar a diario a las personas y ver qué es lo que lo que están necesitando, como están, contactarlos cuando es necesario con gente del COE, con los médicos correspondientes, sumado a las líneas de teléfonos 103, 424200 y 42300 están también los números nuestros ya que estamos a disposición de esto, hemos estado visitando algunos lugares principalmente lo que es la primera línea, el tema seguridad, principalmente de salud, hemos acercado una colaboración de lavandinas, algunos mamelucos para el trabajo en el hospital de campaña, los cinco concejales del oficialismo del Frente cambia vamos a estar el día viernes acercando también algunos insumos al SAME, que en conversación con gente de allí nos ha manifestado cuales son las necesidades por ahí prioritaria, así que vamos a colaborar con eso, ese día le vamos a estar acercando algunos insumos de limpieza que es lo que más estaban necesitando por ahí, lo que se usa a diario y de forma constante” finalizó comentando el edil.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ