España roza los 50 millones de habitantes: «Aumenta la migración»

Mientras la migración crece, la población nacida en el país cae en 26.055 personas, según los últimos datos del INE.

España ha superado por primera vez los 49,6 millones de habitantes. Entre enero y marzo de 2026, se alcanzó un récord histórico: 49.687.120 personas residen ya en territorio español, según la Estadística Continua de Población publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra supone un incremento de 97.021 habitantes respecto al trimestre anterior y casi medio millón más que en abril del año pasado.

El motor principal de este crecimiento ha sido la llegada de personas nacidas en el extranjero. En solo tres meses, este grupo aumentó en 123.076 personas hasta situarse en 10.154.722, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Mientras tanto, la población nacida en España retrocedió en 26.055 personas.

El fenómeno migratorio sigue transformando el perfil demográfico del país. El número de extranjeros residentes alcanzó también un récord: 7.346.414 personas, tras sumar 94.182 nuevos ciudadanos en el primer trimestre. La población de nacionalidad española experimentó un leve aumento de 2.839 personas, impulsado en parte por las naturalizaciones.

Aumenta la migración

Colombianos, marroquíes y venezolanos lideraron las llegadas entre enero y marzo, con 38.600, 25.700 y 21.200 personas respectivamente. Tras ellos se situaron migrantes de nacionalidad española (17.200), peruana (16.700), italiana (7.800), hondureña (7.400), argelina (7.200), brasileña (7.200) y ucraniana (7.000).

En sentido opuesto, las salidas del país estuvieron encabezadas por ciudadanos marroquíes (11.700), colombianos (11.200), venezolanos y rumanos (5.100 cada uno), seguidos de peruanos (4.700), españoles (4.100), italianos (3.500), ucranianos (2.600), pakistaníes (2.400) y chinos (2.400).

El crecimiento poblacional se ha extendido a casi todo el territorio. Solo Canarias y Melilla registraron ligeras caídas. Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia protagonizaron los mayores incrementos porcentuales, mientras que Madrid, La Rioja, Asturias, Aragón, Castilla y León, Navarra, Cantabria, Ceuta, Cataluña, Baleares, Andalucía, País Vasco y Galicia también sumaron nuevos habitantes. Extremadura mantuvo su población estable.

Entre las principales ciudades, el mayor aumento de población durante 2025 se produjo en Torrevieja (4,6%), seguida de L’Hospitalet de Llobregat (2,9%) y Roquetas de Mar (2,6%). En el extremo contrario, Cádiz (-0,6%), Córdoba (-0,4%) y Santa Coloma de Gramenet (-0,3%) registraron los descensos más notables.

El número de hogares también marcó un nuevo máximo: 19.812.292 a 1 de abril de 2026, con 52.943 viviendas más en apenas tres meses. Un año antes, la cifra era de 19.570.298 hogares, según los datos provisionales del INE.

(Infobae)