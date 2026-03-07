España evacúa su Embajada en la capital iraní

«El embajador y personal esencial que seguía en Teherán acaban de cruzar la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo», ha comunicado José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores español.

La Embajada de España en Teherán ha sido evacuada este sábado en medio de las agresiones masivas de EE.UU. e Israel a Irán, ha informado José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español.

«Acabamos de evacuar con éxito la Embajada de España en Irán. El embajador y personal esencial que seguía en Teherán acaban de cruzar la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo», escribió el ministro en X.

«La seguridad de nuestros ciudadanos y del servicio exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España es mi prioridad», afirmó Albares, agregando que el resto de las Embajadas españolas en la región y «la sala de crisis del ministerio siguen plenamente operativas 24 horas a través de los teléfonos de emergencias». «Continuamos trabajando por la protección de los españoles», concluyó.

Agresión a Irán

Israel y Estados Unidos lanzaron la madrugada del sábado un ataque conjunto contra Irán, proponiéndose «eliminar las amenazas» del Gobierno del país persa.

Los ataques se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares de la nación.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

Hasta el momento, el número de víctimas mortales en el país persa por la agresión militar de EE.UU. e Israel ha superado las 1.300 personas.

(RT)