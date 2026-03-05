España enviará la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre ante los ataques de Irán

El buque español llegará el 10 de marzo al país de la UE como escolta del portaviones francés ‘Charles de Gaulle’.

España enviará la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo Oriental junto al portaviones francés Charles de Gaulle y otros navíos de la Armada griega para dar protección a Chipre, según ha informado el Ministerio de Defensa. “Con el despliegue de la Cristóbal Colón, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental», subraya el departamento que dirige Margarita Robles.

EL PAÍS ha adelantado a primera hora de este jueves que España estaba dispuesta a dar apoyo militar a Chipre ante los ataques que está sufriendo por parte de Irán y su aliado libanés Hezbolá. Según fuentes gubernamentales, la decisión de no apoyar la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán, y de no permitir el uso de las bases españolas de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) en esta operación, no es incompatible con el apoyo militar a un miembro de la UE como Chipre.

Las fuentes consultadas defienden que, en el primer caso, se trata de un acto de agresión que vulnera el derecho internacional, carece de cobertura jurídica y un objetivo claro. El segundo, aseguran, es un acto de solidaridad en defensa de un socio que pide ayuda ante un ataque exterior. Uno debilita el orden internacional y otro fortalece a Europa. Para mayor simbolismo, Chipre ostenta este semestre la presidencia de turno de la UE, recuerdan las mismas fuentes.

La Cristóbal Colón, la fragata más moderna de la Armada española, con más de 200 tripulantes, se incorporó el pasado día 3 al grupo naval del Charles de Gaulle para participar en los ejercicios Fanal-19, realizando labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. En principio, no estaba previsto que el buque español acompañara al portaviones nuclear francés en su despliegue en el Mediterráneo. Finalmente, el Gobierno español ha decidido que se una a su grupo aeronaval, que tiene previsto llegar a las costas de Creta hacia el 10 de marzo. Durante el tránsito de los buques por el golfo de Cádiz, explica Defensa, el buque de aprovisionamiento Cantabria saldrá a la mar para suministrarles combustible.

La misión de la Cristóbal Colón consistirá en “ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería Patriot desplegada por el Ejército español en Turquía. También estará lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto”, agrega Defensa.

La posibilidad de que la fragata española acompañara al Charles de Gaulle a Chipre comenzó a fraguarse el pasado martes, cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, habló con su homóloga francesa, Catherine Vautrin, pero la decisión definitiva no se ha tomado hasta hoy.

El presidente Pedro Sánchez habló el pasado lunes con su homólogo chipriota, Nikos Christodoulides, a quien trasladó “todo el apoyo y la solidaridad” de España ante el ataque sufrido el domingo por la noche. El impacto de un dron, atribuido a la milicia libanesa proiraní Hezbolá, en la base británica de Akrotiri obligó a cancelar la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, prevista para el día siguiente en la isla.

Chipre, que no pertenece a la OTAN, pidió apoyo a sus socios europeos, varios de los cuales se han movilizado, como Grecia, que ha enviado dos fragatas y cazas F-16, y Francia, que anunció el envío de una fragata y del Charles de Gaulle, con la misión suplementaria de apoyar una evacuación de los ciudadanos franceses en Oriente Próximo. También el Reino Unido ha reforzado su presencia militar en el país más oriental de Europa.

La fragata Cristóbal Colón (F-105) es la más moderna de la Armada española, entregada a la Armada en octubre de 2012. Con 146,7 metros de eslora, desplaza 6.391 toneladas y tiene una autonomía de 4.500 millas a 18 nudos. Está equipada con el sistema de combate Aegis y misiles SM-2, (capaces de interceptar aviones y misiles a más de 150 kilómetros de distancia y a casi 20 de altura) y ESSM, entre otro armamento, además de un helicóptero polivalente SH-60B Seahawk. Su dotación habitual es de 205 tripulantes, pero suele reforzarse con un equipo de guerra naval especial y personal sanitario para estas misiones.

Defensa analizó varias opciones de apoyo militar a Chipre, además del envío de la fragata, como el despliegue de una unidad antidrón, una batería antiaérea NASAM, o un radar desplegable. En todos los casos se trataba de sistemas de defensa antiaérea para proteger a la isla de nuevos ataques con misiles o drones. Será, en todo caso, la primera participación militar de España en este conflicto, aunque con una dimensión exclusivamente defensiva y europea.

Preguntada por la información de EL PAÍS, la ministra de Defensa, Margarita Robles, declaró a primera hora a la Cadena SER que “una cosa es una misión de ataque y otra de defensa” y que “España va a estar siempre con la UE, defendiendo los principios básicos de la paz”. “Si la Unión Europea o países de la Unión Europea piden apoyo, se tendrá en cuenta y se valorará”, ha añadido, subrayando que “en su momento lo que haya que hacer se hará público”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo en Radio Nacional que el apoyo militar a Chipre “es algo que se puede valorar”. “Nosotros somos solidarios con nuestros socios de la UE y con todo lo que sea garantizar la seguridad de nuestro espacio, que es la Unión Europea, pero eso es una cosa y la agresión militar [a Irán], otra”.

Además de afectar a la UE, el conflicto ha salpicado ya a la OTAN, con la interceptación de un misil dirigido contra el espacio aéreo de Turquía, país miembro de la Alianza Atlántica, aunque Irán ha negado la autoría de su lanzamiento. Robles ha confirmado que el misil fue “monitorizado” por la batería Patriot que el Ejército español tiene desplegada desde hace una década en la localidad turca de Adana, cerca de la frontera siria, y que este “dio la información suficiente para que ese misil fuera derribado”. Su interceptación, según fuentes militares, corrió a cargo de un destructor estadounidense desplegado en el Mediterráneo oriental.

La ministra de Defensa también ha explicado que la entrevista que mantuvo este miércoles con el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., estaba prevista desde hace tiempo y que en el encuentro le transmitió “un mensaje muy claro: frente a lo que dice el presidente Trump, España es un país firmemente comprometido con sus aliados”, pero también le confirmó que el Gobierno “no va a autorizar la utilización de las bases de Rota y Morón para las actuaciones de Estados Unidos en este contexto”, en referencia a la guerra iniciada por Washington y Tel Aviv contra Irán.

Por otra parte, este jueves han llegado a la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) los 171 ciudadanos españoles que fueron evacuados ayer noche desde el aeropuerto de Mascate (Omán) por un avión Airbus 330 del Ejército del Aire y del Espacio. Se trata del segundo grupo de españoles atrapados por la guerra contra Irán que llega a Madrid, después de que el martes desembarcaran en Barajas 175 españoles en un vuelo comercial desde Abu Dabi.

Albares ha subrayado que, tras la evacuación por vía terrestre de 22 españoles que ayer cruzaron la frontera de Irán con Azerbaiyán y hoy tienen previsto llegar a Madrid, los españoles que quedan en dicho país (unos 130) no desean abandonarlo. Además, ha señalado que de los alrededor de 31.000 españoles que se encontraban en la región al inicio de la guerra, unos 3.000 ya han salido y hay nuevos vuelos del Ejército del Aire en marcha para continuar con las repatriaciones.