Espada: “¿Cómo puede ser que un trabajador minero que tuvo un accidente sin riesgo de vida, termina falleciendo en el hospital?

El abogado Carlos Espada se refirió públicamente al caso del trabajador minero Leonel Farfán, cuyo fallecimiento tras un accidente laboral ocurrido el pasado 28 de marzo en la empresa minera El Aguilar ha generado fuerte repercusión, incluso en medios nacionales.

En sus declaraciones, el letrado explicó que el hecho se originó a partir de la colisión entre dos vehículos dentro del ámbito laboral, un episodio que —según remarcó— “no presentaba inicialmente riesgo de vida”. Sin embargo, cuestionó con firmeza las condiciones posteriores al siniestro, señalando una serie de presuntas irregularidades en el cumplimiento de las normativas de seguridad y asistencia.

En ese sentido, Espada indicó que no existirían constancias de que se haya brindado atención médica inmediata al trabajador, tal como lo exigen las disposiciones vigentes en materia de riesgos laborales. “No consta en el legajo de investigación penal la intervención de un profesional de la salud para asistir y contener a Leonel Farfán”, afirmó.

Asimismo, destacó que el joven habría sido trasladado durante aproximadamente ocho horas hasta llegar al Hospital Pablo Soria, donde finalmente falleció, lo que —a su entender— evidencia demoras críticas en la atención. “Hay muchas irregularidades vinculadas al incumplimiento de las medidas de seguridad laboral”, sostuvo.

El abogado también manifestó su preocupación por la actuación de la entidad sindical del sector minero, cuestionando la demora en la eventual presentación de acciones judiciales. Según planteó, el gremio debería haber intervenido previamente ante posibles incumplimientos en las condiciones laborales.

Por otra parte, consideró “inentendible” el informe presentado por la empresa en el marco de la investigación penal, en el que se atribuye el hecho a una supuesta falta de coordinación en la comunicación entre los conductores de los vehículos y el personal interviniente. “Se trata de un desenlace lamentable para un hecho que no implicaba un riesgo de vida”, remarcó.

Finalmente, Espada informó que en la jornada se presentó un pedido ante el agente fiscal para que todo el personal involucrado comparezca en sede judicial a prestar declaración, con el objetivo de esclarecer en detalle tanto el accidente como las acciones posteriores.

Respecto a la familia de la víctima, señaló que se encuentra profundamente afectada y sin comprender las demoras en la atención médica. En ese contexto, no descartó la posible configuración del delito de abandono de persona, a partir de las circunstancias que rodearon el caso.