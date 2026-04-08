Espacios y centros culturales de Capital presentan su agenda de actividades de abril

La propuesta incluye actividades gratuitas y aranceladas abiertas a toda la comunidad en San Salvador de Jujuy.

Los principales espacios y centros culturales de la capital jujeña ofrecen durante esta semana una agenda que combina inauguraciones de muestras, talleres de formación artística y exhibiciones permanentes. La propuesta incluye actividades gratuitas y aranceladas abiertas a toda la comunidad.

Recorrido por los centros y espacios culturales

Centro de Arte Joven Andino (C.A.J.A.)

El centro ofrece una variada agenda de formación. El jueves 9 y el martes 14 de abril se dicta el Taller de Teatro para jóvenes y adultos a cargo de Damián Zanin, de 19:00 a 21:00 horas. El jueves 9 a las 18:00 horas se realizará un Homenaje a Libertad Demitropulos con entrada libre.

El lunes 13 se dictará el Taller de Técnicas Mixtas a cargo de Facundo Cañazares de 18:00 a 20:00 horas, y a las 19:00 horas el conversatorio con Lisandro Alejo sobre «Tabula de bolsillo». Finalmente, el miércoles 15 se desarrolla el taller «Crecemos Pintando» a cargo de Nayla Ramírez de 18:00 a 20:00 horas. Las actividades de talleres son aranceladas. El centro se ubica en Alvear 534.

Casa de las Letras

El espacio presenta múltiples propuestas literarias y artísticas. El jueves 9 de abril se dicta el Taller de lectura coordinado por Matilde Almada de 18:00 a 20:00 horas. El viernes 10 a las 19:00 horas se realizará la convocatoria a escritores y editoriales para la 50° Feria Internacional del Libro de Bs. As. coordinada por Florencia Rocío Cari. El sábado 11 a las 10:30 horas tendrá lugar la reunión de la Federación de Bibliotecas Populares. El martes 14 se ofrece el taller «El canto con caja» coordinado por Elsa Tapia de 18:00 a 20:00 horas, y el miércoles 15 la reunión del grupo JA (Jujeños Autores) en el mismo horario. Todas las actividades son gratuitas. Casa de las Letras se encuentra en Belgrano 1327.

Casa Silvetti – Espacio de Arte

La sala presenta la inauguración de la muestra «PAISAJES DE LA COLECCIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE LA PROVINCIA DE JUJUY». La exhibición podrá visitarse del 3 de febrero al 27 de marzo, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 20:00 horas. La actividad es libre y gratuita para todo público. Casa Silvetti se encuentra ubicada en Canónigo Gorriti 295.

Los espacios culturales de la capital mantienen una programación activa que fortalece la formación y el disfrute artístico de la comunidad.