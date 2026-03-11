Escándalo en Turquía: La furia del Galatasaray con Mauro Icardi por la China Suárez

La dirigencia del equipo turco mostró su descontento por el alto perfil que mantiene Mauro Icardi junto a su pareja. El cumpleaños de la China Suárez fue el detonante final.

Aunque la relación está más que afianzada, en Estambul pretenden un perfil mucho más bajo para sus estrellas. El club siente que la vida personal del goleador ocupa más espacio que sus goles.

El malestar de los dirigentes y el futuro del delantero

El cuerpo técnico habría pedido una reunión urgente con el jugador para exigirle mayor foco en el torneo. La constante atención de la prensa argentina sobre el romance genera roces internos. A esto lo aseguró Juan Etchegoyen a través de su salida en Mitre Live.

Los hinchas, que antes lo idolatraban sin críticas, ahora se muestran divididos en redes sociales. Algunos apoyan su vida privada, pero otros exigen que no descuide los entrenamientos diarios.

Pese a los rumores de crisis institucional, Icardi se muestra muy firme en su vínculo con la actriz. La pareja ignora las críticas externas y continúa compartiendo su día a día con mucha naturalidad.

El futuro de Mauro en Turquía podría depender de cómo maneje este conflicto con las autoridades. El mercado de pases se acerca y su situación sentimental vuelve a ser un factor clave de análisis.

