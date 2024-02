Es preocupante la situación de los vendedores ambulantes en Jujuy

Desde Ambulante, Feriantes, Afines Agremiados de Jujuy – AFAAJ- comentaron cual es la situación actual de los vendedores teniendo en cuenta el contexto económico de la provincia y el país

Así lo manifestó la presidenta de AFAAJ, Gladys Zambrano, quien además repudió el accionar del personal municipal quienes persiguen a los vendedores ambulantes y no los dejan desarrollar sus actividades.

Gladys Zambrano comentó, “la situación económica está cada día más grave por la suba de la mercadería, porque hay compañeros que no están pudiendo reponer su mercadería y tampoco están pudiendo comprarse el almuerzo, tenemos algunos compañeros que están comiendo puchero de pollo todos los días”.

Agregando por otra parte, “más ahora con la suba del boleto que son 478 pesos, casi 500, es decir que sería 1.000 pesos para ir y volver a trabajar por el día, lo que nos está afectando a todos, además no se está vendiendo”.

Sobre la crisis en el sector expresó, “por ejemplo yo que vendo productos de perfumería y demás, no se está vendiendo porque es un producto no necesario y la gente con la situación actual se está enfocando en comprar solamente comida, es decir que a nosotros nos ha afectado mucho la situación económica del país”.

Destacando luego, “paralelamente también el clima nos afecta y como hay pronóstico de lluvia para la tarde muchos feriantes no pueden trabajar y por ejemplo ya son 2 domingos que los compañeros feriantes de la feria 13 de Julio no han podido trabajar porque muchos no tienen un paraguas o sombrillas para trabajar, lo que es muy preocupante, además se anuncia que subirá otra vez el boleto, agregando además la vuelta a clases de los chicos porque también tenemos compañeros que no le están pudiendo comprar los útiles a sus hijos, porque se les hace mucho el casto en la cooperadora, vestimenta y demás”.

Asimismo la referente mencionó, “paralelamente en estos días me vinieron a ver vendedores, porque los están molestando desde la Municipalidad no los están dejando vender sobre la Necochea en cercanías de la Normal y también ayer a una compañera la quisieron levantar porque no es esencial supuestamente lo que vende, ya que ella venden chuletas, cartucheras, todo producto artesanal que hace con sus propias manos y de la misma manera tenemos a muchos compañeros que venden los productos que hacen ellos mismos como a un compañero que lo quisieron levantar el día sábado entre 5 inspectores y les vuelvo a aclarar, ellos no nos pueden levantar ni decomisar porque hay una sentencia firme que les hemos ganado a la Municipalidad porque es inconstitucional y lo único que pueden pedir es el carnet sanitario y en el caso de vender alimentos el de manipulación de alimentos nada más”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ