Ernesto Tenembaum: “CFK busca un golpe de Estado”

Ernesto Tenembaum declaró que CFK viene orquestando desde hace tiempo un golpe de estado contra Alberto Fernández y Horacio Pietragalla salió a cruzarlo.

El lunes (4/7) el periodista Ernesto Tenembaum analizó en su ciclo radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? en la FM 89.9 lo que dejó un intenso fin de semana, en el cual se suscitaron la renuncia de Martín Guzmán a su cargo como Ministro de Economía y el nombramiento de Silvina Batakis como su reemplazante.

Ernesto Tenembaum aseguró que se está orquestando un golpe de Estado contra el Gobierno de Alberto Fernández e indicó quien la autora intelectual del mismo es la Vicepresidenta, CFK. Tras sus dichos, el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, afín a la facción kirchnerista del Frente de Todos y militante de La Cámpora, salió a repudiarlo.

“Hay tan nivel de bronca y de odio de CFK contra Alberto que lo que uno percibe o lo que yo percibo es que hay un golpe de Estado en marcha. Realmente creo que desde hace un tiempo largo un sector del Gobierno quiere que Alberto Fernández se vaya, que es un sector que encabeza Cristina Fernández de Kirchner”, apuntó Tenembaum, quien es muy cercano al mandatario.

“¿Para asumir ella? No lo sé ¿Para que asuma (Sergio) Massa mientras tanto? Me parece que no ¿Para que asuma algún gobernador mediante Asamblea Legislativa? Quién sabe ¿Con alguna mirada de futuro? Tampoco lo sé”, continuó.

“No sé si Cristina va a terminar cargándose al Presidente, no sé si va a poder hacer el golpe de Estado que está pergeñando hace mucho tiempo”

“Ojalá fuera una discusión económica porque en esa discusión se sientan y hablan. CFK no puede ignorar que en el nivel de fragilidad financiera de la Argentina, cada uno de sus discursos y de trabar medidas de gobierno fue incrementando la inestabilidad económica y política”, disparó.

Por otro lado, Ernesto Tenenmbau también se refirió a que CFK ya llevado a cabo “señales públicas que son muy violentas, muy vulgares y muy agresivas” orientadas a Alberto Fernández y analizó: “Hay un elemento que es ‘este hombre no me respetó como yo pensaba, este hombre se tiene que ir”.

“Si la vicepresidenta todo el tiempo está haciendo actos o habilitando insultos contra el Presidente, es obvio que no está buscando la estabilidad económica ni la permanencia del Presidente en el poder. No he visto y me da mucha tristeza decirlo, un intento tan evidente, descarado y sin pudor de realizar un golpe de Estado como el que CFK está haciendo sobre Alberto Fernández”, sentenció el comunicador.

Pietragalla no perdonó a Ernesto Tenembaum y lo cruzó

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario apuntó contra el periodista: “Repudio enérgicamente los dichos del periodista Ernesto Tenembaum en su programa de radio al referirse que hay ‘un golpe de Estado en marcha por un sector del gobierno que encabeza Cristina Fernández de Kirchner”.

“Banalizar los golpes de Estado que dejaron consecuencias trágicas en nuestro país es de una irresponsabilidad absoluta. Nuestro único interés es ayudar a generar las condiciones para que parte de nuestro pueblo salga de la pobreza estructural que dejó el proyecto neoliberal”, cerró Pietragalla.

(Urgente24)