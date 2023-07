“Era mi amiga y está con el padre de mi hijo”: Jimena Barón fue ácida sobre Gianinna Maradona

La intérprete de “La Cobra” habló de su vida y volvió a referirse a la relación que mantiene Daniel Osvaldo con su examiga.

Como ya sucedió anteriormente, Jimena Barón volvió a referirse de lo complicado que fue para ella aguantar que la persona que era su gran amiga, Gianinna Maradona, comience una relación con Daniel Osvaldo, su expareja y padre de su hijo. En una entrevista, la artista volvió a señalar el tema y fue contundente al hablar sobre la hija de Diego Maradona.

En diálogo con el ciclo “Soñé que volaba”, la intérprete de “La Cobra”, habló de su vida y repasó momentos desde que fue pequeña hasta muchas de sus relaciones sentimentales pasadas.

En charla con Migue Granados, Barón habló sobre su forma de sobrellevar las cosas cuando se tornan complicadas. “Creo que soy una mujer fuerte, que dice sus verdades sin tapujos. Y creo que es muy fuerte mi imagen como madre, por lo que me dicen. También laburo desde los 9 años y fueron viendo lo que me pasó, tipo The Truman Show es mi vida”, lanzó.

Luego, dijo que para ella todos fueron testigos de su transformación en el tiempo. “Todos vieron cuando me lastimaron, cuando me convertí en La Cobra, mis caídas y mis levantadas. Está todo medio ahí, a la vista”, confesó.

“¿Qué te parece el puterío que se arma? ¿Te da vergüencita o es parte de ser vos?”, le preguntó Migue Granados, el conductor del ciclo.

“Quedé como la quilombera y como la del puterío”

“Me costó mucho. En algún momento, no supe cómo manejarlo. Quedé como la quilombera y como la del puterío y la verdad yo no hice un carajo. Todo lo que pasó fue porque el otro se rayó, se fue con la otra mina, se tatuó”, respondió Jimena totalmente sincera.

En ese contexto, Barón explicó que se cansó de callar y comenzó a decir todo lo que siente. “En un momento tuve que decir, ‘pará, esto no es mío y estoy acá bancándome las balas, las cámaras me las ponen a mí, pero yo nunca en mi vida hice quilombo’. De última, yo salgo cada tanto a decir, ‘pará loco, me hicieron esta, no me rompan las pelotas’”, comentó.

Para finalizar, sin que nadie le señale el tema ni nombrando a ninguna persona, Jimena fue ácida con la relación que mantienen Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona.

“Acá hay mucha hipocresía del ambiente. Tipo, ‘está todo bien’. ¡No! No, está todo bien las bolas. Era mi amiga y está con el padre de mi hijo. Tengo esa personalidad de que no soy una persona careta y a veces trae un poco de problemas”, cerró.