Entrega de unidades alimentarias en los departamentos Santa Bárbara y San Pedro

La asistencia iniciará el lunes 29 de junio a familias de la Región Yungas inscriptas en el programa «Comer en Casa».

El Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que desde el lunes 29 de junio, se llevará a cabo la entrega directa de las unidades alimentarias del Programa “Comer en Casa”, a familias de localidades de estos dos departamentos de la región Yungas.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), las autoridades de municipios, comisiones municipales y los responsables de la Unidad de gestión, se realizará el operativo de entrega directa de la siguiente manera:

Cronograma:

Lunes 29 de junio:

En Rodeíto Comedor Infantil del barrio Juan José Bazán, de 9:00 a 13:00 hs.

En El Piquete se realizará en la Oficina de Desarrollo Humano, de calle Jujuy s/n del barrio municipal, de 9:00 a 13:00 hs.

En Santa Clara la distribución se llevará a cabo en ex Comedor Municipal de calle Tucumán s/n, de 9:00 a 13:00 hs.

En El Fuerte la entrega se llevará a cabo en Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en calle Snopek s/n, barrio Centro s/n, de 9:00 a 13:00 hs.

Martes 30 de junio:

El Palma Sola se realizará en el Comedor Municipal de 9:30 a 17:00 hs.

En Vinalito se efectuará en Salón Municipal (ex comedor) de calle 16 de Agosto, manzana 20, lote 4, de 10:30 a 17:00 hs.

En El Talar el operativo tendrá lugar en Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Boca, de 9:30 a 17:00 hs.

Miércoles 1 de julio:

En Rosario de Río Grande en el Centro Integrador Comunitario (CIC), de 9:00 a 13:00 hs.

En La Mendieta, la distribución se realizará en el Comedor Infantil “Evita”, ubicado en avenida Río Grande s/n, de 9:00 a 12:30 hs.

En Arrayanal se llevará en el Salón Verde, ubicado en pasaje Arrayanes esquina San Martín, de 9:00 a 13:00 hs. Mientras que en La Esperanza en efectuará en área de Desarrollo Humano, de avenida 9 de Julio s/n. de 9:00 a 13:00 hs.

Miércoles 1 al viernes 3 de julio:

En San Pedro, la entrega tendrá lugar en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Nueva Ciudad, avenida San Expedito esquina Raúl Alfonsín, de 8:00 a 17:00 hs. Durante estos días también se realizará la actualización de datos y documentación de las personas titulares de esta ciudad.

La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribución con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).