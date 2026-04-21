Entrega de insignias de grado a ascendidos de las Fuerzas Armadas

El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti, llevó adelante la ceremonia de entrega de insignias de grado a los Oficiales Superiores recientemente ascendidos de las Fuerzas Armadas.

Ese recorrido se cruza con un momento clave. La reconstrucción de las Fuerzas Armadas abre una oportunidad concreta, respaldada por la decisión del presidente Javier Milei de confiar en el instrumento militar y en su capacidad para conducir en el nivel estratégico, expresó el ministro de Defensa, ante la presencia de autoridades militares, familiares e invitados especiales en el Salón San Martín del Edificio Libertador.

Recibieron sus insignias el Almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; el Teniente General Oscar Santiago Zarich, jefe del Estado Mayor General del Ejército; el Almirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la Armada; y el Brigadier General Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

“La jerarquía que hoy reciben mantiene la esencia de lo que hacen desde el primer día que abrazaron la milicia. Lo que cambia es el alcance de sus decisiones. Cada una impacta directamente en la capacidad de las Fuerzas, y en el cumplimiento de la misión asignada. Más que un punto de llegada, es un punto de partida”, expresó el Teniente General Presti en sus palabras.

El ministro de Defensa reconoció que: «Llegar hasta aquí es el resultado del mérito y del esfuerzo sostenido: es el resultado de una vida de servicio, más de 40 años de compromiso con la Nación, de sacrificio y de haber respondido siempre a la altura de las exigencias”.

Milei ha buscado terminar con lo que denomina el «desprestigio» de los militares, enfatizando que no hay soberanía sin fuerzas «orgullosas y equipadas».

Por: María Laura Arano