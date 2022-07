Entraron a robar a la casa de Jorge Lanata en Uruguay

Ocurrió el domingo, durante la grabación de “Periodismo Para Todos”. Hay un detenido y la policía de Maldonado busca a un cómplice.

Mal momento para Jorge Lanata. Este domingo, mientras se encontraba grabando Periodismo Para Todos (eltrece), dos ladrones entraron a robar en su casa en José Ignacio, en Uruguay. Uno de ellos fue detenido por la policía uruguaya. Por estas horas, se busca a su cómplice.

Lanata y su familia pudieron ver la secuencia a través de las cámaras de seguridad, antes de que fueran cortadas por los mismos delincuentes. Según las primeras investigaciones, no se llevaron objetos de valor, pero sí dejaron todo revuelto tras entrar por una ventana de la cocina.

Jorge Lanata habló del robo en su programa de radio:

Jorge Lanata suele tener un ida y vuelta sincero con los oyentes de Lanata sin filtro (Radio Mitre), en las buenas y en las malas, como en este caso. Es por eso que no esquivó el tema y le contó a su audiencia lo que sucedió en su casa de Maldonado, a la que bautizó “The Old Man and The Sea”, es decir “El viejo y el mar”, un homenaje a Ernest Hemingway y su libro homónimo.

“No pasó nada. Cortaron las cámaras y la alarma sonó, vino gente de la empresa. Habían entrado por la ventana de la cocina, revolvieron todo, imagino que buscando guita. Y no encontraron porque no iba a dejar guita ahí, no tenía ningún sentido”, apuntó el periodista, desconcertado ante la extraña actitud de los delincuentes.

Jorge confirmó en diálogo con su colega Rolando Barbano que en ese momento la casa estaba vacía. “Eran dos tipos, los tenemos en las cámaras”, aseguró.

“Mirá vos la policía uruguaya: a la hora y pico detuvieron a uno. Y obviamente, si tienen a uno, están a nada de detener al otro”, reveló.

El periodista confirmó que no se llevaron ninguna obra de arte de la casa. “No creo que hayan sabido que era mi casa. Porque, yo chorro, si entro a robar una casa, prefiero que sea la de otro porque al no ser conocido es más fácil que no me busquen. Era obvio que si agarraban mi casa, a los 10 minutos estaba todo el mundo”, dijo con seguridad

(TN)