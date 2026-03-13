Entradas gratis para mujeres y sorteos para socias este domingo en el «23 de Agosto»

Las entradas gratis son exclusivas para los sectores de preferencial y popular.

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este domingo las mujeres podrán ingresar al estadio «23 de Agosto» gratis hasta las 16:30 horas, para presenciar el partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Colegiales.

Además, las socias del club participarán de sorteos por importantes premios. Las ganadoras se darán a conocer a través de las redes sociales de la institución.

Cabe recordar, que el «Lobo» recibirá a Colegiales a partir de las 17 horas por la 5° fecha de la Primera Nacional 2026.