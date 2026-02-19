ENRE inspeccionará el sistema de transporte de electricidad de Transnoa

El secretario de Energía de Jujuy, Mario Pizarro, sostuvo que la medida es el resultado de “las gestiones emprendidas por el Gobierno de la Provincia para garantizar un suministro de calidad”.

El Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) comunicó que procederá a inspeccionar todas las instalaciones e infraestructura que opera la empresa Transnoa para llevar energía eléctrica a las jurisdicciones provinciales del Norte Argentino.

Así lo hizo saber el secretario de Energía de Jujuy, Mario Pizarro, quien enfatizó que la referida medida del ENRE es el resultado de “las gestiones emprendidas por el Gobierno de la Provincia para garantizar un suministro de calidad a los usuarios jujeños”.

En este sentido, también resaltó el “fuerte posicionamiento” asumido por Jujuy ante autoridades nacionales para que “el servicio eléctrico llegue como debe ser y corresponde a la masa de usuarios”, acotó.

Asimismo, Pizarro recordó el “contundente reclamo en bloque formulado por Jujuy, Salta y Tucumán en oportunidad de la serie de interrupciones en el suministro eléctrico registrada recientemente y que ocasionó múltiples perjuicios” y subrayó “la necesidad de asegurar la operatividad del sistema de transporte eléctrico, con miras a evitar anomalías recurrentes que afectan a los usuarios”.

Por otra parte, consideró que “es indispensable maximizar controles”, a los efectos de “mejorar sustancialmente las prestaciones”.