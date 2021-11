Enojos del SEOM San Pedro por agresiones reiteradas a los inspectores de tránsitos de esa ciudad

El gremio pidió al Ejecutivo municipal que, en estos casos, se aplique una multa monetaria al agresor de $ 60.000, por lo que presentaron un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de esta ciudad y están a la espera de su tratamiento.

El delegado Roberto Urzagasti comentó, “hoy estuvimos con medidas de fuerza en la Dirección de Tránsito por una agresión nuevamente a dos inspectores de tránsito que fueron agredidos por remiseros de Santa Clara, razón por la cual estuvimos esta mañana porque nos llamó la gente tránsito para que los respalden en estas medidas que ellos tomaron, eso los inspectores decidieron en la asamblea, no salir a trabajar, porque es justo lo que están planteando los inspectores porque la gente es muy agresiva, ya hablamos con el Ejecutivo, fuimos con los inspectores hasta el municipio, nos atendió el secretario de Gobierno al cual se le planteo las inquietudes”.

Referido a la reunión con el secretario de Gobierno Marcelo Castro mencionó, “el primer punto que se le planteo es el proyecto de ordenanza para el inspector para que se haga una ordenanza que también se tiene que aprobar en el Consejo Deliberante para todo aquel que falte el respeto al inspector tendrá que pagar una multa, ya que si no entiende que no se tiene que faltar el respeto verbalmente y físicamente, le vamos a hacerle sentir la falta en el bolsillo por que lamentablemente no queda otra, para el infractor que levante la mano al inspector deberá pagar una multa de hasta $ 60.000 pesos eso es lo que plantemos, porque no vamos a permitir de ninguna manera que se siga faltando el respeto”.

Luego recordó Urzagasti, “ya la vez pasada lo planteamos y se está terminando dicho proyecto que es exclusivo para los inspectores donde vamos a exigir también que el uniforme, que estén bien vestido con los botines, los chalecos, además la semana que viene se estaría entregando los chalequitos a los inspectores. El punto clave es avanzar rápido con el proyecto para cubrir a los inspectores y por su salud porque hay gente muy atrevida en la calle y todos sabemos que los inspectores están cumpliendo con tu trabajo y no es que están molestando o están tocando el silbato de ganas”,

Por otra parte remarcó, “si el infractor está en doble fila, sabemos que está mal estacionado o si se estaciona en una rampa o zonas que no se puede estacionar, los inspectores están para eso porque si ven un vehículo que se estaciona en un lugar donde dice prohibido estacionarse deben sacarlo de ahí y hacer una multa, ese es el trabajo del inspector pero si se sale a agredir al inspector físicamente no lo vamos a permitir, vamos a hacer que se apruebe la ordenanza, que se cumpla y que paguen la multa, nada de tareas comunitarias para el que levante la mano al inspector, desde el SEOM estamos avisando que vamos a controlar eso y vamos a ir con todos los inspectores para que se apruebe el proyecto ese, así que comunico a la ciudadanía de San Pedro de Jujuy que si siguen levanto la mano a los inspectores lamentablemente vamos a tener que tocarle los bolsillos, si no entienden por las buenas van a tener que entender por las malas”.

Con respecto a la salud de los inspectores mencionó, “los inspectores están bien, se hicieron ver con el médico de la Policía, pero lo que nos molesta es que los agreden físicamente, anteriormente a uno le pegaron en el ojo, actualmente no está bien del ojo, así que no vamos a permitir desde el gremio que vengan y levanten las manos, después no digan porque se les hace una multa, habrá un proyecto y ordenanza para que no le levante la mano al inspector de tránsito o de la guardia urbana, vamos a hacer que se apruebe y aplique, porque supuestamente entre está semana y la otra estará saliendo el proyecto, así que vuelvo a recalcarle a la sociedad que no vamos a permitir más los atropellos contra el inspector que está cumpliendo con su trabajo porque si después hay caos en el centro lo primero que hacen es culpar a los inspectores pero cuando están ahí y actúan son los malos. Si el inspector les llama la atención es porque están en falta y si les dice que no pueden estacionar cerca del banco o por rampas de discapacitados y demás debemos obedecer eso”.