Enojo y reclamos de vendedores ambulantes con el intendente de San Pedro de Jujuy

Vendedores ambulantes de la ciudad de San Pedro de Jujuy reclamaron en la mañana de este martes por las calles y frente al edificio municipal.

Los trabajadores ambulantes piden al intendente que los dejen trabajar caminando con sus carros, ya que argumenta que no ocupan la vía pública, tampoco tienen que poner mesas ni sombrillas, es distinto a instalar un local en la vereda.

Según las explicaciones de uno de los vendedores ambulantes señaló que la idea es trabajar, otro de los reclamos es que fueron enviados a la avenida Irigoyen pero en ese lugar no se vende.

Le habló al intendente, “no voy contra él, yo quiero trabajar nada más, no estoy quemando gomas, estamos dando nuestras quejas pacíficamente, entonces lo que nosotros queremos es trabajar que nos deje circular como lo estamos haciendo siempre circulando, cuando va un inspector que nos dice circule lo hacemos, vamos volvemos nada mas, eso es lo que estamos haciendo no estamos haciendo nada de malo, estamos trabajando, ahora si nos dicen que en el casco céntrico no se puede trabajar por los contagios, que vayan al Crillon ahí están amontonadas la gente, que nos van a decir de los contagios, queremos que nos den una solución, que nos deje trabajar nada más es lo único que pedimos”.

En otro momento de la nota agregó, “le decimos al señor intendente que se ponga la mano en el corazón que nos deje trabajar, ayer el señor Yapura dice que yo fui a pedirle a la plaza, en ningún momento nombre a la plaza, el nos quiere envolver, no es así, ya somos grandes, tengo más de 50 años en la calle, entonces a mi no me va a envolver, todos somos vendedores ambulantes y necesitamos trabajar estamos más de 200 días guardados, nadie nos da nada, el intendente a penas nos dio 2 bolsa de mercadería en toda esta pandemia. Porque no da la cara a la prensa y le dice la verdad de lo que pasa, el en la Municipalidad puede decir cualquier cosa, después se lava las manos como no viene acá que esta la prensa y dice lo que hay que hacer. No se vende no sabemos cómo les hacemos entender que no se vende nada.

Al consultarle si desde la Municipalidad se acerco alguien para darles alguna solución respondió, “no, mandan directamente a corrernos a nosotros, ayer nos hemos dado con la sorpresa de que nos quieren decomisar las cosas con la Policía y Control Comercial, con Guardia Urbana, con todos ellos. La plata que hemos utilizado para comprar donde la vamos a recuperar, donde va a comer mi familia, nosotros tenemos que pagar la luz, los impuestos donde vamos a sacar para pagar, nos hacen la multa, con que vamos a pagar”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ