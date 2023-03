Enfrentamiento entre padres de alumnos de la Escuela de Frontera N° 1 con la Policía en La Quiaca

Hubo además niños heridos por el accionar policial y hasta el momento no se encuentra una solución, también a la protesta se sumaron organizaciones sociales en apoyo al reclamo.

Padres de alumnos y alumnos de la Escuela de Frontera “General Belgrano” protestan con cortes de ruta en el ingreso a la ciudad de La Quiaca, dado que solicitan en forma urgente se cubran algunos cargos en el Establecimiento.

Desde esta mañana padres de alumnos de la Escuela de Frontera N° 1 de la ciudad de La Quiaca en la provincia de Jujuy, resolvieron realizar corte en la ruta nacional 9 al ingreso a la ciudad, en protesta por la falta de personal en la Institución

Piden que se cubran los cargos de personal, tanto de servicios y porteros, Problemas que tiene el personal de servicio y de porteros. También reclaman que se designen cargos docentes. También se sumaron al reclamo padres de otros establecimientos donde está sucediendo igual situación.

En la Escuela de Frontera N° 1, donde concurren 600 chicos, con jornada completa ahora están concurriendo por sección en el horario de 10 a 12 de la mañana.

También pidieron la renuncia del jefe administrativo de apellido Cáceres a quien solicitaron se haga presente para encontrar una solución y se negó a viajar para hablar con los padres de los alumnos. Además de las múltiples notas haciendo conocer sobre esta situación.

Graciela Mabel Cruz presidente de la Cooperadora de la Escuela de Fronteras N° 1 comentó, “nosotros desde el día 1ro de marzo, habíamos mandado unas notas a la señora supervisora como así también al jefe administrativo de Región 1, para que ellos a su vez eleven esas notas al Ministerio de Educación donde nosotros solicitábamos que una vez por todas asignen más personal de servicio porque lo está necesitando, en estos momento esta escuela cuenta con una matrícula de casi 600 niños, es una escuela de jornada completa”.

Agregando además, “en estos momentos los chicos no están teniendo las clases como corresponde y tampoco están recibiendo la alimentación, no es porque no haya, sino porque no se puede por la falta de recursos humanos, entonces los chicos están comiendo, el primer ciclo come un día y el segundo ciclo se retira, al otro día como el segundo ciclo y el primero se retira. A raíz de esta situación, nosotros estábamos esperando que nos respondan o que alguien venga aquí y dialogue con nosotros”.

Contando luego, “esta mañana nos mentía el señor Cáceres que decía que se iba a hacer presente pero no lo hizo y salió por un medio local donde allí escuchamos nosotros que este señor dijo que no iba apersonarse acá en La Quiaca, luego él me llama y también escucharon los padres que decía que el día de mañana recién él se iba apersonar acá y dijo que él no tenía un medio para transportarse, tranquilamente podría haber ido a la terminal de ómnibus y haber tomado un colectivo de línea, como muchas veces todos los ciudadanos lo hacen ya sean de aquí o no y no es necesario para que el señor se traslade disponga de un vehículo”.

Así mismo denunció, “a todo esto nosotros también hemos recibido una fuerte represión por parte de la Policía donde niños, muchas madres y padres han sido golpeados y después de esa situación tensa donde fuimos bastante golpeados el jefe de la Policía nos dijo que lleguemos a un acuerdo y ahora en estos momentos estamos tomando solamente media calzada y ellos están en la otra media de calzada, para el traslado de los vehículos”.

Reclamo de personal de servicios que se desempeñaron en escuelas y no cobraron

En algunos establecimientos de la ciudad de La Quiaca hubo casos en que se tomaron personal de servicios, pero nunca les dieron un contrato ya sea como jornalizados o de planta, es más denunciaron que nunca percibieron salarios por los servicios prestados.

Liliana Laime una de las afectadas mencionó, “yo trabaje en el GIM 11 que pertenece a la Escuela 440, en el jardincito he trabajado casi 5 años y nunca nos pagaron y nos decían siempre que nos iban a hacer contrato y nunca lo hicieron, después nos llegó una nota de Región donde citaron a los directivos quienes nos dijeron que no podían tener personas precarizada porque iban a ser sancionados y fue allí donde los directores nos sacan y nos hacen firmar un acta donde dice que ya no podemos pertenecer a la institución por órdenes de arriba, entonces nos dejan sin trabajo, asimismo nosotros trabajamos durante tantos años pero eso nunca nos pagaron así que quiero que tomen esto en cuenta para reintegrarnos aunque sea en cualquier institución que necesite personal de servicio”.

Mientras que Viviana Morales señaló, “yo también trabajé en Escuela 440 en el turno tarde también durante 5 años sin cobrar nada ad honorem y hace bastante que nos sacaron de la Escuela y quedamos sin trabajo y seguimos preguntando cuando podemos volver y siempre nos dicen que aún no, yo quiero volver a tomar mi trabajo, porque la verdad uno se busca changuitas para mantener a su familia, quiero vivir de un trabajo y no de un plan”.

Por último Calisaya Azucena comentó, “trabajamos precarizadas, en mi caso yo trabaje 10 años y me dijeron que me iban a hacer un contrato y hasta ahora nada y ahora pido que volvamos a trabajar en la escuela”.