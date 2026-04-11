Endrizzi, el jugador de Gimnasia fue arrestado tras una falsa amenaza de bomba en el aeropuerto

El Aeropuerto Internacional “Horacio Guzmán” de Jujuy volvió a ser escenario de un grave incidente de seguridad este sábado.

Un futbolista del plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Jujuy activó el protocolo de emergencia tras gritar que había una bomba a bordo de un vuelo de Flybondi con destino a Buenos Aires.

El episodio tuvo lugar cerca de las 14:00, momento en que la delegación del «Lobo» jujeño y el resto de los pasajeros ya estaban ubicados en sus asientos. Según trascendió, el defensor Emiliano Endrizzi habría sido el autor de la frase que desató el pánico y la inmediata intervención de la tripulación.

Según se informó, el jugador gritó “bomba”, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad. Como consecuencia, todos los pasajeros fueron obligados a descender del avión para ser revisados.

El vuelo sufrió una importante demora y, ante la gravedad del hecho, el aeropuerto fue cerrado de manera preventiva mientras se llevaban adelante los controles correspondientes.

Finalmente, el jugador fue detenido. Un episodio insólito que generó preocupación y obligó a intervenir a las autoridades aeroportuarias.

Despliegue de seguridad y detención

Ante la alerta, se ordenó la evacuación total de la aeronave y el traslado de todas las personas hacia una zona segura de la terminal aérea. El operativo contó con la participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), bomberos, personal de salud y la división antibombas, quienes realizaron una revisión minuciosa de la cabina y las bodegas.

Testigos del hecho relataron que el futbolista fue retirado del avión esposado por las fuerzas de seguridad para quedar a disposición de la justicia. La broma pesada no solo puso en riesgo la seguridad, sino que derivó en una causa penal por intimidación pública.

Consecuencias para el plantel y malestar general

La situación generó una fuerte indignación entre los pasajeros, quienes sufrieron demoras prolongadas y la reprogramación de sus viajes. El plantel de Gimnasia, que debía viajar para enfrentar a Agropecuario por la fecha 9 de la Primera Nacional, también vio afectada su logística deportiva debido al escándalo.

Reincidencia y postura del Club

Este hecho se suma a un antecedente similar ocurrido apenas el jueves pasado en la misma terminal, también en un vuelo de Flybondi, lo que mantiene en alerta máxima a las autoridades aeroportuarias de la provincia.

Por su parte, la dirigencia de Gimnasia y Esgrima de Jujuy emitió un comunicado confirmando que el departamento legal del Club ya interviene en el caso. Aseguraron estar a entera disposición de las autoridades para esclarecer las responsabilidades de este lamentable suceso que empaña la imagen de la institución.

Comunicado oficial de GyEJ

El Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy informa que, en ocasión del vuelo de la empresa Flybondi que debía trasladar al plantel profesional a la Ciudad de Buenos Aires, con motivo del encuentro a disputarse el día domingo frente a Agropecuario de Carlos Casares, se activó el protocolo de seguridad aeroportuaria ante una situación ocurrida en el interior de la aeronave.

En virtud de ello, tomaron intervención las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos en el ámbito de la aviación civil, en coordinación con los organismos correspondientes.

Actualmente, la situación se encuentra bajo la órbita de la justicia federal, a efectos de esclarecer lo sucedido.

El Club deja expresamente aclarado que, de confirmarse, se trataría de una manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve la Institución.

El Club manifiesta su total disposición a colaborar con las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos, y se mantiene a la espera de las decisiones que se adopten, a fin de evaluar, en su caso, las medidas internas que pudieran corresponder.

Asimismo, se informa que será la autoridad competente quien determine la reprogramación del vuelo en el día de la fecha y su correspondiente horario, una vez cumplidas las medidas previstas en el protocolo de seguridad aplicable.

Comunicado de Flybondi

La compañía informa que el vuelo FO5181 que debía despegar a las 13:25 del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires, recibió una amenaza de bomba por parte de un pasajero.

Ante esta situación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La compañía se encuentra trabajando en conjunto con las autoridades del Gobierno de Jujuy y con los organismos intervinientes dado que se trata del segundo hecho de estas características en las últimas 48 horas, lo que genera un impacto directo en la operación.

Como consecuencia de la irresponsabilidad de este pasajero la operación del día se verá afectada, con demoras y cancelaciones impactando en más de 1200 pasajeros. Producto de esto, Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables.

Toda la información vinculada al procedimiento y al pasajero involucrado será administrada por las autoridades competentes.