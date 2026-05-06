Encuentran en encomiendas que enviaron desde Jujuy, 472 kilos de hojas de coca

Ocurrió en la localidad de Molle Yaco, en donde los gendarmes hallaron la sustancia vegetal y 150 paquetes de cigarrillos que tenían como destino la provincia de Buenos Aires.

Integrantes de la Patrulla Eventual «Trancas», dependiente del Escuadrón 55 «Tucumán», realizaban controles sobre la Ruta Nacional N° 9, cuando detuvieron la marcha de un vehículo, perteneciente a una empresa dedicada al servicio de paquetería, proveniente de Jujuy.

Al momento de la inspección, los funcionarios utilizaron el escáner, y visualizaron la presencia de una sustancia orgánica.

Tras obtener la autorización del Magistrado Interviniente, los gendarmes abrieron las encomiendas y hallaron 472 kilos de hojas de coca en estado natural y 150 atados de cigarrillos de origen extranjero.

El Juzgado Federal de Tucumán N° 2, junto a la Fiscalía Federal y a las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso el labrado de las actuaciones correspondientes y el secuestro de la mercadería hallada.