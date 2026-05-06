Encuentran en encomiendas que enviaron desde Jujuy, 472 kilos de hojas de coca

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Ocurrió en la localidad de Molle Yaco, en donde los gendarmes hallaron la sustancia vegetal y 150 paquetes de cigarrillos que tenían como destino la provincia de Buenos Aires.

Encontraron encomiendas con hojas de coca

Integrantes de la Patrulla Eventual «Trancas», dependiente del Escuadrón 55 «Tucumán», realizaban controles sobre la Ruta Nacional N° 9, cuando detuvieron la marcha de un vehículo, perteneciente a una empresa dedicada al servicio de paquetería, proveniente de Jujuy.

Al momento de la inspección, los funcionarios utilizaron el escáner, y visualizaron la presencia de una sustancia orgánica.

Tras obtener la autorización del Magistrado Interviniente, los gendarmes abrieron las encomiendas y hallaron 472 kilos de hojas de coca en estado natural y 150 atados de cigarrillos de origen extranjero.

El Juzgado Federal de Tucumán N° 2, junto a la Fiscalía Federal y a las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso el labrado de las actuaciones correspondientes y el secuestro de la mercadería hallada.

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