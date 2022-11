“Enciende una luz por la Salud Pública”: Médicos jujeños marcharon en San Salvador de Jujuy y San Pedro

“Encender una luz en defensa de la salud pública”, es la consigna de la marcha anunciada previamente por las redes sociales. Médicos jujeños marchan tanto en San Salvador de Jujuy como en la ciudad de San Pedro.

Este viernes por la noche profesionales de la salud de la provincia realizaron una marcha denominada “Enciende una luz por la Salud Pública”, para una mejora salarial para los trabajadores de la salud y denunciar la falta de personal en las instituciones sanitarias de la provincia.

Desde hace dos semanas los trabajadores autoconvocados vienen desarrollando medidas de fuerza adhiriendo al reclamo que es de alcance nacional para lograr una recomposición salarial y mejores condiciones de trabajo.

Los médicos manifestaron la falta de médicos residentes que no se presentan por los bajos sueldos que se asignan y los cuales no se condicen con el trabajo que demanda dicha área.

En Pan Pedro de Jujuy

En la ciudad de San Pedro de Jujuy la marcha la realizaron los médicos autoconvocados del Hospital Paterson, quienes luego de concentrarse en la puerta del nosocomio marcharon por las calles céntricas hasta finalizar en la plaza central.

Una de las profesionales que se encontraban en la marcha comentó, “estamos en plaza central de San Pedro de Jujuy donde comienza la marcha de las luces por parte de los médicos autoconvocados del Hospital Guillermo Paterson de San Pedro, realmente una nutrida cantidad de médicos que han decidido al igual que en la provincia realizar esta marcha de las luces en reclamo de un plan de lucha salarial que ya viene hace mucho tiempo sin ningún tipo de respuestas”.

Mientras que el ex director del Hospital Guillermo Paterson el doctor Villa comentó, “estoy aquí acompañando, estamos todos marchando porque los sueldos de la gente de la salud han quedado bastante bajos, así que estamos luchando para que nos aumenten a todos, por eso tenemos que estar todos unidos para lograr este objetivo”.

Por otra parte, otra profesional remarcó, “salimos a marchar sumándonos a la noche de las luces que fue convocada por el Hospital Materno Infantil del Hospital de Niños, es mucho el personal que se autoconvoca, empezamos los médicos, pero se van sumando otros profesionales y personal porque la idea es la salud pública entera de pie y en lucha, porque nosotros queremos que la calidad y la atención de la salud mejore por eso estamos de pie”.

Luego una médica del mismo nosocomio mencionó, “no nos gusta hacer esto, no nos gusta estar acá y molestar a la comunidad, pero lo hacemos por ellos y con ellos, porque necesitamos condiciones dignas de trabajo, necesitamos los insumos para poder atenderlos en nuestros lugares de trabajo que tiene que ser el hospital o los puestos de salud, pero lamentablemente tenemos que salir porque no nos escuchan de otra manera, esto viene desde hace mucho tiempo antes de la pandemia, pero la pandemia lo evidencio demasiado y cada vez somos menos médicos, no hay médicos, por ejemplo el hospital ha reducido más de un 30% su planta y la población sigue creciendo y las patología siguen estando y si no solucionamos esto no sé dónde vamos a parar”.

A la vez otra médica remarcó, “muchas gracias por acompañarnos, ellos son pacientes y vienen a acompañarnos porque entienden que el problema no es de nosotros, el problema es del sistema que paga sueldos magros y no es tentador para que vengan especialistas acá, necesitamos que la comunidad se dé cuenta que el problema es del sistema no nuestro, faltan cosas, insumos, pero más que nada falta recurso humano para dar una mejor calidad de atención así la gente pueda elegir, faltan médicos por ello agradezco a la comunidad que hoy nos acompañó con nuestro reclamo porque ellos son los que realmente usan el sistema de salud y esto es en defensa de la salud pública”.

Finalmente otra doctora expresó, “hay un montón de números que no cierran por el hecho de que la población aumenta, en general el área de cobertura va aumentando y la población médica va mermando porque hay mucha gente que está migrando al sur u otras zonas donde se está pagando mejor, entonces hacemos número porque la planta en vez de aumentar ha bajado, por ello luego vienen los reclamos de que no consiguen turnos y la idea es que reclamemos todos porque nosotros también queremos tener otras cosas para poder ofrecerle, mejores cosas a los pacientes, así que debemos juntarnos todos por eso agradecemos el apoyo de la gente”.