En una semana secuestraron importante cantidad de estupefacientes y cerraron bocas de expendio

Más de 2400 dosis de estupefacientes fueron secuestradas y 5 bocas de expendio fueron desarticuladas durante la última semana.

El Ministerio Público de la Acusación difundió el balance de los procedimientos por infracción a la Ley Nº 23.737 realizados entre el 10 y el 16 de abril en distintos puntos de la provincia.

Durante ese período, en el marco de investigaciones por narcomenudeo impulsadas por fiscalías especializadas, con intervención de ayudantes fiscales y trabajo conjunto con personal policial, se logró el secuestro de más de 2.400 dosis de estupefacientes.

Las medidas fueron ordenadas por juzgados especializados a partir de solicitudes del MPA y se originaron en denuncias anónimas y tareas investigativas orientadas a desarticular puntos de venta de droga.

En total se llevaron adelante 29 procedimientos, entre ellos 5 allanamientos en domicilios que funcionaban como bocas de expendio, los cuales fueron desarticulados. Además, se concretaron operativos en la vía pública, procedimientos con personal uniformado y en el Servicio Penitenciario.

En los procedimientos se incautaron 1.790 dosis de cocaína y/o pasta base (357,6 gramos) y 663 dosis de cannabis sativa (132 gramos). Asimismo, se secuestraron 17 teléfonos celulares, 2 balanzas, 5 motocicletas, un automóvil y la suma de 560.150 pesos en efectivo.

Como resultado de los operativos, 19 personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

Desde el MPA destacaron la importancia de las denuncias anónimas para iniciar investigaciones vinculadas al narcomenudeo y otros delitos. Las mismas pueden realizarse a través del sitio web denuncias.mpajujuy.gob.ar o mediante los buzones instalados en instituciones estatales y comunales de la provincia.