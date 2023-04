En un acto realizaron la presentación de candidatos del PJ en San Pedro

Durante la misma Rivarola se manifestó sobre la actual situación de la provincia, en particular sobre lo que ocurre en San Pedro de Jujuy, insto a los justicialistas a acompañar con su voto para llegar al gobierno y revertir esta situación.

El candidato a gobernador Rubén Rivarola se refirió a los presentes, “todos somos amigos y gracias por acompañarme porque que es un honor, gracias a todos sin excepción. Hoy me llevaron al barrio Papa Francisco II y sinceramente digo que mal que estamos y los que lo conocen saben que no estoy mintiendo, pero hay que apoyarlos fuertemente porque veía a la gente que vive ahí y tantas cosas que les hace falta, no sé por qué no va a esa zona el intendente actual que debería recorrer un poquito más su ciudad y ver realmente como está viviendo la gente, pero a partir del 10 de diciembre de alguna forma vamos a hacer cumplir la coparticipación y lo primero que me voy a dedicar a hacer es coparticipación para todos los intendentes”.

También expresó “maestros, enfermeros, policías, empleados públicos, municipales, todos somos seres humanos que queremos que nos paguen bien sueldos adecuados y todos tenemos las mismas obligaciones como llevar los chicos al colegio, comer, caminar y progresar, pero hoy los sueldos que tiene la provincia son sueldos que nos hemos quedado muy atrás y criticarán al peronismo pero en el 2015 había paritarias que se cumplía y desde el 2015 tenemos nuevas paritarias que son los que quieren Carlos Sadir con Gerardo Morales, paritarias donde ellos inventan y pagan pero nadie grita ni dice nada, ni los sindicatos, ellos se callan la boca y yo pido para todos sueldos justo, para todos los empleados públicos y eso es lo que tenemos que lograr entre todos”.

En otra parte de las expresiones señaló Rivarola, “a veces nos quejábamos de la Policía, pero fíjense qué diferencias de suelo 102 mil pesos cobran en la provincia y un policía en el mismo cargo federal, que sería lo que yo voy a pelear cobra 240 mil pesos, y no es lógico compañeros, algo está pasando, algo está mal, pero son ustedes los que realmente tienen que decidir en cada lugar y tienen que decirle al vecino, no importa si es radical o peronista que tienen que salir a votar y ver cómo están viviendo, hay que golpear las puertas, tenemos que cambiar una realidad, tenemos que ser distinto, después no nos quejemos si nos toca 4 años más de la misma forma, tenemos que lograrlo y se logra con la unidad, con el trabajo con el esfuerzo de todos los días y les digo compañero tengan fe en Kosanescki y en mí que, Dios quiera el próximo gobernador seré yo, así que compañeros y compañeras vamos a trabajar por más salud, más educación, porque nunca fuimos tratado de esta forma, todos los profesores, maestros, enfermeras, médicos digan no el 7 de mayo y pongan el voto al peronismo y digan no a las amenazas, vamos adelante para triunfar”.

Por otra parte, el candidato a concejal Pablo Kosanescki mencionó, “estos hombres, estas mujeres están comprometidos y comprometidas con la realidad de nuestro pueblo, es un honor para mí encabezar la lista del Partido Justicialista, que es un partido revolucionario más grande de toda América Latina y es un honor para mí llevarlo como candidato a gobernador a un amigo como lo es Rubén Rivarola, un jujeño que trabaja incansablemente por el bienestar de todos los jujeños y es para mí también un honor llevarla y acompañarla como candidata a vicegobernadora a una mujer del interior como lo es Carolina Moisés, una joven comprometida que supo aprender de su padre y llevar adelante esa doctrina peronista, llevar adelante las tres banderas y las veinte verdades que nos enseñó el general Perón y Evita. Es para mí también un honor llevarlo como candidato a intendente y que recupere la Municipalidad de San Pedro para todos los ciudadanos el doctor Julio Carlos Moisés, ya que lo vamos a llevar a la intendencia y va a trabajar para toda la gente. Compañeros y compañeras para nosotros es un gran desafío resignificar la política e impregnar de códigos de principios, de valores y utilizarla en post de lo más necesitado, utilizar la política como una herramienta de transformación social y como una herramienta de mejorarles la vida a los que menos tienen, porque eso es el legado que nos dejó Evita”.

Finalmente señaló en el acto el candidato, “compañeros y compañeras creo que hemos soportado demasiado tiempo un gobierno mentiroso que no ha hecho nada por Jujuy, no hay paz, no hay unión, no hay trabajo, no hay salud, han venido a poner en jaque el estado de derecho y lo único que han traído ha sido desocupación, miseria y hambre para los jujeños. Les digo compañeros que somos nosotros los verdaderos abanderados de este movimiento nacional popular democrático, inclusivo, participativo y somos nosotros los que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir militando en los barrios para que a partir del 10 de diciembre deje de gobernar Julio Bravo y Gerardo Morales en nuestra provincia que le hizo mucho daño al pueblo jujeño”.