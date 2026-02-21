En su primera prueba de visitante: Gimnasia busca mantener la racha ante Chacarita

El Lobo jujeño busca estirar su invicto en San Martín ante un Funebrero que necesita hacerse fuerte en casa. El encuentro es válido por la Primera Nacional.

Chacarita recibirá a un rival de sumo cuidado como lo es Gimnasia y Esgrima. El conjunto jujeño llega “dulce” y con la confianza en alza tras un inicio de temporada prometedor que lo tiene como protagonista.

Este domingo, 22 de febrero, en horario de las 17, Gimnasia y Esgrima visitará a Chacarita Juniors, en el marco de la fecha 2 de la Primera Nacional 2026, Zona B, con transmisión exclusiva de LPF Play. El partido será dirigido por Juan Pablo Loustau, quien estará acompañado por el asistente 1, Adrían Delbarba; el asistente 2, Erik Grunmann; y el cuarto árbitro, Elías Viglione.

Gimnasia afrontará este nuevo desafío siendo visitante por primera vez en el torneo, una oportunidad para reafirmar y su estilo de juego, impulsado por la victoria en el debut ante Midland.

“Seguir mejorando”

Al respecto, Nicolás Dematei expresó que este partido “será trabado”, por lo que “trabajaremos para llevarnos los tres puntos a Jujuy”, señalando que el equipo “se siente muy bien, pero no nos quedamos en las dos victorias anteriores. Buscamos seguir mejorando”.

“En toda preparación tenemos en cuenta todas las virtudes y defectos del rival para ser protagonistas del partido”, explicó el “Vikingo” para luego destacar que “vamos a salir a la cancha con la idea de volcar el juego a nuestro favor”.

“Firmes y concentrados”

A su turno, Delfor Minervino observó que Chacarita “es un rival que presiona y, en consecuencia, deja muchos espacios atrás” y puntualizó que “tendremos que aprovechar sus falencias”.

“Nos sentimos firmes y concentrados”, subrayó y sostuvo que “el equipo viene en alza”, indicando que “todos sumamos, desde los que juegan de arranque hasta los que entran después”.

Minervino fue claro al señalar que “nuestra idea de juego se sostiene con la base de los jugadores del año pasado y se complementa con los que llegamos después”. “Juntos, vamos para adelante”, finalizó.

El historial

En el repaso estadístico, el historial entre ambos es sumamente parejo. Sobre un total de 35 enfrentamientos, el Funebrero cosechó 10 victorias, empataron en 13 ocasiones y el Lobo se impuso en 12 oportunidades.