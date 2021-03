En San Pedro de Jujuy marcharan este miércoles a 45 años del golpe militar

Organizaciones sociales y ex presos políticos durante la dictadura del 76 de la ciudad de San Pedro de Jujuy invitaron a un acto conmemorativo para este miércoles 24 de marzo.

El dirigente social Juan Giménez comentó sobre esta recordación, “mañana se cumplirán 45 años del golpe militar más sangriento de la historia donde hay 30 mil compañeros desaparecidos, familias diezmadas y un montón de compañeros que fuimos perseguidos y torturados”.

A su vez agregó, “como todos los años, nosotros realizamos un acto sobre la memoria, la verdad y la justicia en donde básicamente los sobrevivientes de dicha situación contamos nuestras historias para que queden en la memoria de las personas, sobre todo en la juventud, así sepan lo que realmente sucedió, similar al acto que realizaron en la Seccional 9°, que fue un centro clandestino de detención”.

“Para muchos le sorprenderá, pero durante la dictadura militar se valía de los centros clandestinos porque le eran afines a ellos para poder ejercer sistemas de tortura con los compañeros, donde no podrían ser oídos ni reclamar nada, porque muchas veces las familias venían a preguntar y le decían que no estaba, que no lo busquen por que posiblemente se haya marchado a otro país”, contó el dirigente social.

Por otra parte Giménez expresó, “son importantes estos hitos, es por ello que invito a la comunidad y vecinos que el día de mañana nos acompañen, nos reuniremos mañana a las 18 de la tarde en la plaza central para luego marchar al mural de la memoria, lo que si les solicito que asistan con barbijo para así poder cumplir con todos los protocolos de la pandemia”.

Mientras que una víctima de la dictadura militar recordó, “el 4 de julio de 1975 me detuvieron en San Salvador de Jujuy en la comisaria principal, luego me trasladaron aquí a la 9°, así como menciono mi compañero, fue un centro clandestino, allí detuvieron a muchos compañeros, los torturaron, los masacraron, los violaron como quien les habla y de aquí me llevaron a la comisaria de La Mendieta, La Esperanza y Ledesma fue lo peor, fue una masacre total, donde mataban y violaban, ellos eran los dueños de nuestros cuerpos, hoy se hizo un acto ahí pero es el protocolo de ellos, no de nosotros, no aceptamos esto porque en su momento Morales fue a Campo Verde a reprimir a compañeros, no debemos apoyar esto en ningún punto de vista, para finalizar, el día de mañana los espero en la marcha por verdad y justicia”.