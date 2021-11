En San Pedro Bouhid pidió apoyar con el voto para continuar la transformación en Jujuy

El candidato a diputado nacional en primer lugar por el frente Cambia Jujuy estuvo de visita en la ciudad de San Pedro de Jujuy donde se reunió con vecinos y personal de SAME entre otros.

Luego de finalizado el mismo y en conferencia prensa, se refirió a la actualidad política del país, la provincia y sobre la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre.

El ministro de Salud comentó, “agradezco mucho el intendente Julio Bravo que me acerca con la gente y así poder escuchar a la gente, solucionarle los problemas es lo que hacemos, lo que estamos en este gobierno, así que fue interesante la reunión muchos”.

Sobre esto comentó, “hay pacientes oncológico, pacientes trasplantados, jubilados que claramente me plantea la posibilidad de resolver los problemas acá y no tener que ir a San Salvador, todo con mucho respeto, muy armoniosa, la reunión, claro que podemos ayudarlos y cambiar las cosas que hoy nos plantearon, así que agradecerle al intendente y a su equipo, porque tiene todo un equipo trabajando en favor de la gente que es muy importante que se vea y se conozca qué hay un intendente que se está preocupando también por la salud de la gente, siempre digo lo mismo mientras más seamos lo que pechemos el carro mejor es para la gente”.

Luego hizo referencia a otra reunión, “también estuve escuchando a los trabajadores del SAME que vamos a tratar de relocalizarlos inmediatamente, tenemos que hablar con el intendente ahora porque estaban en el ex hospital de campaña en un lugar donde hay mucha concurrencia, así que vamos a relocalizarlos”.

En referencia a la pandemia expresó Bouhid, “gracias a Dios y a la Virgen, la situación epidemiológica de la provincia está controlada con 8 o 10 casos diarios, con una baja muy importante en la mortalidad y sin colapso, por ahora una situación epidemiológica controla al día de hoy”.

Con respecto a las elecciones mencionó, “nosotros estamos mostrando nuestra gestión de gobierno de Gerardo Morales, somos los candidatos de Gerardo así que nuestra campaña es mostrar todo lo que hicimos, porque hicimos muchísimo y sabemos que vamos a seguir haciendo, así que pedirle a la gente que nos siga apoyando con su voto, necesitamos los tres diputados nacionales. En las PASO hemos duplicado a las otras fuerzas política, hemos sacado más de la mitad de los votos pero necesitamos ser diputados, las encuestas nos dan por arriba de los 50 puntos, así que pedirle a la gente que lleve al amigo, a la familia, que lleven a los chango del equipo de futbol, de básquet, que participen las mujeres y que nos sigan apoyando a este gobierno que está transformando a Jujuy y con nuestro sueño de que Gerardo Morales sea el próximo presidente del país y transforme a la Argentina”.

“Por supuesto es muy necesario que él tenga tres diputados nacionales porque eso le pondría un freno al gobierno nacional que sabemos que tiene mayoría en la Cámara de Diputados y tiene el Kirchnerismo mayoría en el Senado de la Nación, después de la derrota de las PASO donde en 16 provincias triunfo Juntos por el Cambio, creemos que ahora van a ser más las provincias y que va a ser más contundente porque todo hemos visto que el presidente Alberto Fernández no puede gobernar porque la vicepresidenta le hizo renunciar a siete ministros, si no termina la pelea interna el país no tiene rumbo, no tiene planes económicos, tenemos una vicepresidenta que cobra más de $ 2.000.000 de pesos de jubilación por mes y un retroactivo de $ 120.000.000 cuando a nuestros jubilados están con la mínima y por ahí no pueden llegar a fin de mes, entonces creo que es claro ponerle un freno al gobierno nacional y la manera es con el voto, decirle al gobierno nacional el rumbo está equivocado, así que le pedimos a todos los jujeños que nos sigan acompañando y que nos ayuden a tener el tercer diputado Nacional del frente, Cambia Jujuy”, detalló el ministro.

Sobre la visita de Bullrich a la provincia destacó, “Patricia estuvo ayer en Jujuy como presidente del Pro a nivel nacional, reafirmando esta coalición que tenemos a nivel nacional que es Juntos por el Cambio, así como en Jujuy tenemos el Frente Cambia Jujuy que integran diferente fuerzas políticas, está el Justicialismo, el Partido Líder, el Pro, el sindicalismo a nivel nacional, por eso el Frente Cambia Jujuy está con la fuerza nacional que es Juntos por el Cambio que como acabo de decir hemos triunfado en 16 provincias cuando en realidad gobernamos solo en cuatro como Corrientes, Mendoza, Jujuy y CABA, entonces ya hay 14 provincia donde el pueblo le está diciendo no al presidente Alberto Fernández de este rumbo que tiene el país, de una inflación galopante, de la fiesta en Olivos, de todas estas cosas que venimos viendo y que no queremos saber más lo argentinos, por eso creo que está derrota va a ser mayor, con más contundencia y necesitamos que ese pensamiento se vea reflejado con el voto, hay un 35% del padrón que no ha ido a votar, sabemos que ahora van a ir a votar y que además nos van a votar a nosotros, así que creo y si Dios y la Virgen lo permiten va a hacer mayor contundente en la diferencia de la elección y podamos meter el tercer diputado nacional que en este caso es nada más y nada menos que Gaspar Santillán, qué es la parte Peronista del Frente Cambia Jujuy”.

Remarcando en este sentido, “los que están realmente más enojado con el gobierno nacional son los peronista porque le han puesto una candidata en Jujuy a dedo de la Campora Máximo y Cristina Kirchner que claramente han vetado al oficialismo de Jujuy la posibilidad de elegir a su candidato se lo han puesto con el dedo, entonces la gente está enojada y que mejor que canalice el voto justicialista a través de Gaspar Santillán que es el tercero y queremos que entre en la Cámara de Diputados de la Nación”.

También señaló el candidato a diputado nacional, “tiene que ser un voto con conciencia, hubo gente que creyó en Alberto Fernández y en el proyecto del Frente de Todos que decían que iban a transformar el país y que Macri no había podido arreglar los problemas del país y hasta acá no solo no lo han arreglado, sino que lo han empeorado, yo le pregunto a la gente dónde está el plan del país acá, Gerardo Morales presentó su plan maestro, los jujeños sabemos que va a hacer el gobernador hasta su último día de gestión de gobierno, sabemos qué obra se está haciendo además lo demuestra, dígame donde está el plan del país y cuál es el rumbo económico del país, además la gente que ha votado tanto a la izquierda como al Frente de Todos si ese voto le ha servido para algo, va a ser mayor la derrota y la contundencia porque la gente claramente se da cuenta, esto lo que ha pasado en las PASO es un papelón nacional, donde la vicepresidenta le hace una carta pública al presidente donde nos hacen creer a todos los argentino que entre ellos no se pueden hablar, si vos no podes hablar ni manejar a tu propia familia o fuerza política no podes gobernar un país, le hizo renunciar a cuatro ministros, entonces claramente tenemos un problema en el país que no lo van a solucionar quiénes se están peleando entre sí, porque la energía envés de ponerla para solucionar los problemas como lo hace Gerardo acá la están poniendo en peleas entre ellos entonces me parece que eso no está bueno y la gente se da cuenta de es”.

Sobre la visita Bravo comentó

Mientras que el intendente Julio Bravo comentó, “quería agradecer al ministro Bouhid por estar visitándonos, ha sido muy importante la reunión que se ha mantenido con distintos sectores de nuestra ciudad que tienen problemas partícula de salud, se van a efectuar reuniones posteriores después de las elecciones, el Ministro ha comprometido nuevamente su presencia acá en San Pedro de Jujuy, va estar acompañado de la gente del Instituto de Seguros y distintos funcionarios que van a venir a tomar contacto con nuestra gente a efecto de llevar las soluciones pertinentes”.

Luego recordó, “hace dos días también nos visitó la ministra de Desarrollo Humano Natalia Sarapura, que son nuestros candidatos para el domingo 14 de noviembre y estamos trabajando arduamente también en materia electoral como lo dicho el Bacha para obtener un contundente triunfo en nuestra ciudad y en la provincia”.