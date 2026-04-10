En Salta la CNRT desafectó un micro ilegal que viajaba en condiciones inseguras hacia Jujuy con 30 pasajeros

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) informa que agentes de fiscalización del organismo desafectaron un micro ilegal en la provincia de Salta.

El colectivo que tenía como destino la ciudad de Perico, en la provincia de Jujuy, y transportaba 30 pasajeros en condiciones irregulares y de riesgos.

Durante el control, los inspectores constataron que el vehículo no contaba con habilitación para prestar el servicio, además de presentar graves falencias en su infraestructura.

Entre las irregularidades detectadas, se verificó que los pasajeros viajaban con bolsos y pertenencias ocupando completamente el pasillo, lo que impedía la circulación interna y comprometía la evacuación ante una emergencia. Asimismo, el micro no contaba con discos tacógrafos en funcionamiento —lo que impedía constatar la velocidad de circulación—, los conductores no presentaban libretas de trabajo ni se había presentado la lista de pasajeros.

Ante esta situación, la CNRT procedió a la inmediata desafectación del vehículo y a la emisión de las sanciones correspondientes, priorizando la seguridad de los pasajeros y evitando la continuidad de un servicio que no reunía condiciones mínimas para circular.