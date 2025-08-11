Las 24 Horas de Jujuy – En Salta: Gimnasia y Tiro impuso autoridad en un duelo clave y sigue soñando en la primera nacional

En Salta: Gimnasia y Tiro impuso autoridad en un duelo clave y sigue soñando en la primera nacional

11 / agosto / 2025

En el estadio “Gigante del Norte”, escenario que se vistió de gala para la ocasión, Gimnasia y Tiro protagonizó un nuevo capítulo frente a Los Andes. Aunque el marcador final reflejó un empate sin goles, el local volvió a mostrar por qué es uno de los equipos más sólidos del campeonato.

Empate del Albo como local

Desde el inicio, el Albo buscó imponer condiciones. La presión alta y el control del mediocampo fueron las armas elegidas para adueñarse del trámite. Renzo Reynaga y Nicolás Contín inquietaron en más de una ocasión, pero la falta de puntería y las intervenciones de Sebastián López mantuvieron el cero.

En el complemento, el ingreso de Facundo Heredia y José Méndez le dio mayor dinámica al ataque salteño, que encontró espacios pero no la claridad necesaria en los últimos metros. Los Andes, por su parte, apostó a las transiciones rápidas con Mauricio Asenjo como referencia, aunque sin generar peligro real sobre el arco de Federico Abadía.

En defensa, Gimnasia y Tiro mostró firmeza. Manuel Guanini y Gabriel Díaz neutralizaron los intentos del conjunto visitante, mientras que Lautaro Montoya e Ivo Chaves ofrecieron salida constante por las bandas. En el mediocampo, la dupla Matías Birge – Fabricio Rojas sostuvo la intensidad y le dio equilibrio al equipo.

Los Andes no logró encontrar los caminos para quebrar la última línea local. Las imprecisiones en el pase y la falta de peso ofensivo fueron determinantes para que el resultado no se moviera. Incluso con los cambios de Leonardo Lemos, la visita no pudo romper la solidez del Albo.

El empate deja a Gimnasia y Tiro sumando un punto que, si bien sabe a poco, lo mantiene en la pelea por los puestos de privilegio. Los Andes, en cambio, se lleva una unidad valiosa en su lucha por escalar posiciones, pero con la sensación de que pudo haber arriesgado más.

Hoy, el equipo de Salta demostró que, con orden y compromiso, se puede neutralizar a cualquier rival. Y aunque no hubo gritos de gol, la entrega dejó a su gente con la ilusión intacta para lo que viene.

Por Maximiliano Tilca, enviado especial para Las 24 Horas de Jujuy

