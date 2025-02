En Salta afirman que nación dejó a todas las empresas de la construcción semiquebradas

El presidente de la Cámara de la Construcción de Salta reveló que están atravesando un presente complicado. Pidió que se busquen soluciones urgentes para evitar que más empresas quiebren y se pierdan puestos de trabajo.

En plena crisis habitacional, el Gobierno nacional eliminó la Secretaría de Hábitat y Vivienda. Esta decisión se encolumna en otras previas tales como continuar con fondos nacionales solo un 15% del total de obras públicas en marcha, mientras unos 2.000 proyectos serán discontinuados, postergados sin fecha precisa o transferidos a las provincias.

Todo esto en el marco de realizar “el mayor ajuste de la historia”. El sector de la construcción afronta un complicado presente y acusan que las empresas están semiquebradas. La asistencia llega desde la Provincia, pero no es suficiente.

IN Salta: ¿Cómo recibe el sector de la construcción los últimos anuncios nacionales en relación a viviendas y obras públicas?

JCS: El sector está bastante complicado, yo esperaba otro panorama para esta época. La Nación sigue su marcha cumpliendo con lo que dijo, que “no hay plata para nadie” y eso ha dejado a todas nuestras empresas muy complicadas. Esto a pesar de que la Provincia ha ayudado mucho y se ha comportado de una manera espectacular con nosotros durante todo este tiempo, pero más no puede hacer. Creíamos que la situación iba a mejorar en algún momento de febrero o marzo pero, lejos de ello, la situación está peor.

IN Salta: Cada año, en estos meses les pedimos un balance con respecto a la generación de empleo y crecimiento del sector…¿Podría cuantificar en estos ítems el panorama que acaba de describrir?

JCS: Es un balance negativo para nosotros. La Nación directamente no miró las consecuencias y dejó todas las empresas semiquebradas. Con respecto a la generación de empleos, de las cuales fuimos siempre fuente de consulta, ya no lo somos más. No llevamos más el conteo porque hemos prescindido de mano de obra y todos los días recibimos llamados para consultar si estamos en condiciones de volver a tomarlos. Yo los veo día a día, hay mucha gente acá en mi empresa y en todos lados que nos piden trabajo.

IN Salta: Dentro de todo este escenario hay algo en lo que sí se cumplió y es que hay una cierta estabilidad en los costos. ¿Eso estaría generando inversión o no termina de crear un escenario alentador?

JCS: No, lo que sucede es que nuestra mayor inversión es la posibilidad de trabajar, de licitar obras, de construir, pero no estamos teniendo la posibilidad de hacerlo, porque la inversión privada no llega; esa que tanto prometía el Presidente a través del sistema francés o el sistema chileno. En estos momentos estamos complicadísimos porque no hay forma de seguir y la Provincia nos ayuda, pero no alcanza.

IN Salta: ¿Qué acciones se van a tomar desde la Cámara? ¿Qué esperan de Nación para revertir esta situación?

JCS: Si tenemos que avanzar en una petición tendríamos que ir contra el Estado Provincial porque en estos momentos es la mayor contratista que tenemos y no lo vamos a hacer. Nosotros seguimos apoyando al Estado Provincial, que con nosotros se comporta de una manera distinta. La Nación sigue comportándose de una manera muy drástica. Lo que nosotros esperamos es que el Estado Nacional le dé los medios a la Provincia para que podamos seguir trabajando y se pueda seguir recuperando la infraestructura edilicia de la Provincia que está en muy mala situación. Estas cuestiones necesitan ser atendidas de forma urgente.

(InfoNegocios)