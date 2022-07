En reclamo a los allanamientos: Agrupaciones sociales marcharon por las calles de San Salvador de Jujuy

Esta mañana organizaciones sociales reclamaron por las calles del centro de la ciudad Capital por los allanamientos realizados ayer por la Policía en distintos domicilios y sedes, además denunciaron atropellos durante los mismos.

El referente del Movimiento Evita José Zurita comentó, “con armas largas, que pongan las pistolas a los compañeros y compañeras, la verdad que da mucha indignación, por lo que la jornada de hoy es para decirle hoy al gobernador que la pobreza, el hambre, la desocupación, los femicidios, el consumo propio, la falta de discusión paritaria no se arregla con allanamientos y encarcelamiento sino todo lo contrario, se arregla con un dialogo y una mesa social donde estén todos los sectores de Jujuy representados para dialogar, porque hoy hay sectores que están pidiendo al obispo que interceda ante el gobernador porque no escucha, no ve y no siente el hambre, la miseria y la pobreza de la provincia de Jujuy”.

Luego el referente agregó, “no estaba en ese momento en casa, tenían una orden de allanamiento, pero no tenían los testigos porque entraron sin testigos, rompieron toda la puerta y los vidrios de la puerta con mucho ensañamiento por las fuerzas de seguridad en querer amedrentar y meternos miedo, porque nosotros solamente estábamos dialogando con el gobierno para pedir una mesa de consenso social y dialogo, donde lo único que hemos recibido son amedrentamiento, allanamientos y violencia por parte de la Policía y los fiscales que son todos militantes radicales a la hora de los procedimientos, por ello hoy estamos aquí y la semana que viene estamos convocando a un gran paro provincial de todos los sectores sociales”.

Continuó expresando el dirigente, “se llevaron teléfonos viejos, pendrives y agendas, pero nosotros no tenemos que ocultar absolutamente nada, por eso llama la atención que el gobierno quiera tapar el hambre, la pobreza a través del miedo, pero está logrando que todos los sectores hoy estemos juntos para decir basta al atropello por parte del gobernador”.

Para finalizar Zurita sostuvo, “el gobierno tiene una justicia que no es independiente del Poder Ejecutivo, inventan causas y como le dijimos al gobernador no tenemos nada que ocultar, por lo tanto no nos vamos a quedar callados y vamos a salir a la calle, aunque el gobernador nos invente causas o me meta preso a mí, pero lo único que lograra es calentar el ambiente social y seguir generando indignación, logrando así que en Jujuy haya un estallido social por todos los atropellos y falta de dialogo, nosotros solamente pedimos una mesa de diálogo, la CGT pidió al obispo que interceda porque el gobernador no nos atiende y si me meten preso estaremos desde ahí luchando, porque esto no da para más y cada vez que se acercan las elecciones el mecanismo de campaña es reflotar el tema de la Túpac Amaru y vuelvo a repetir nosotros solamente pedimos que se arme una mesa de diálogo social”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ