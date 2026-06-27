En plena crisis de nervios, Adorni se atrincheró y amenaza: «Es peligroso que termine en la Justicia»

El todavía Jefe de Gabinete pidió demorar el anuncio de su recambio hasta que vuelva Milei, con la esperanza de convencerlo que no lo eche.

Manuel Adorni entró en una crisis nerviosa porque no logra asimilar que lo corren de la jefatura de gabinete y deslizó una amenaza sobre el peligro de que le suelten la mano con la causa de enriquecimiento ilícito.

«Manuel no logra asimilar lo que está pasando», dijeron a LPO encumbradas fuentes de la administración libertaria. El jefe de gabinete saliente amagó con atrincherarse al leer en los medios que ya tenía reemplazo.

Mientras Diego Santili, el candidato más firme para reemplazarlo, mantenía reuniones con Karina Milei y Martín Menem para definir el futuro del gobierno, un Adorni desencajado intentó una defensa asegurando que era un mal momento para las definiciones, que había que esperar más.

Adorni pidió esperar para que vuelva Milei de su viaje a España porque piensa que todavía le puede llorar una carta al presidente. La carta no es nada amigable: «Es peligroso que termine en la Justicia», dijo, acaso amenazando de que puede hablar si no lo ayudan a resolver su situación judicial. Hasta en las encuestas la gente creía que Milei no echaba a Adorni por miedo a que «hable».

«Manuel hizo un análisis como si fuese un válido interlocutor de su propio quilombo», resumió a LPO un dirigente libertario que quedó en shock por la reacción del próximamente ex funcionario.

Como anticipó ente medio, más temprano Adorni ya había empezado a poner condiciones para dar un paso al costado. Una de ellas era un lugar en el directorio del Banco Nación, para su ex número dos, Javier Lanari. Junto al contador de la UADE también se irían de la jefatura sus máximos colaboradores, Aimé «Meme» Vázquez e Ignacio Devitt.

Aunque no se descarta que Devitt se haga cargo de Interior como parte de la estructura de jefatura de gabinete, como sucedió en la primera etapa del gobierno libertario, cuando Lisandro Catalán ejercía de vicejefe de Interior de Guillermo Francos.

La suerte de Adorni terminó se sellarse cuando en la Casa Rosada se enteraron que la semana próxima el PRO votaría la moción de censura del jefe de Gabinete, algo que confirmó Macri este viernes. En la Casa Rosada entendieron que en el exterior y los mercados el título sería que Milei no controla el Congreso, un golpe demasiado duro a las dudas que ya existen sobre la real fortaleza política del Presidente y su programa económico.

(LPO)