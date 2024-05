En Plaza Belgrano: Familiares de Félix Rivero piden justicia

Familiares del joven carmense encontrado muerto en uno de los diques de la provincia de Jujuy, esta mañana reclamaron porque no se está realizando las investigaciones y pidieron justicia.

El pasado 16 de marzo de este año, el cuerpo encontrado en el Dique Las Maderas era de Félix Rivero, así lo había señalado aquella vez el abogado de la familia, quien confirmó la identidad del cadáver que fue hallado flotando horas atrás en el Dique Las Maderas.

La situación previa a su desaparición, el 16 de febrero de este año todavía no está esclarecida, los testimonios resultan contradictorios, pero la familia insiste en que fue asesinado.

El hermano de Félix Rivero de la localidad de El Carmen comentó, “es imposible que haya muerto como dicen, porque las personas que se tiran o se caen a la semana salen y él tuvo casi un mes ahí y en el estado que yo lo vi es imposible, sabemos bien que lo tenían en otro lado, no estaba en el agua. Desde el comienzo sabíamos que es un cuento de la fiscal Montalbetti de El Carmen, nunca me lo creí, siempre nos preguntábamos nosotros por qué no buscan como tiene que ser, esa era nuestra queja durante todo el mes#.

Por otra parte señaló, “sabíamos o nos dimos cuenta que Félix no estaba en el agua, los policías y todos siguen trabajando como si nada, acá en El Carmen, quiero decirle que la Policía nos está matando a nosotros y no es así, porque él era una persona, no era un animal para que lo hayan hecho así y menos que lo hagan trajinado para todos lados”.

Luego recordó, “una perito dijo que no murió por sumersión, el murió en tierra, es decir que el murió donde lo mataron, porque sale que él murió aproximadamente a las 10 de la mañana del sábado 17 y nosotros queremos pedir justicia para que esto no le pase a nadie y no hay ningún detenido hasta ahora. Sabemos que los policías ahora están trabajando en Caimancito o por esa zona, ya no están en El Carmen, lo mandan a otro lado a trabajar y no es así, ellos tienen que estar detenidos porque han matado una persona y no hay ninguna respuesta de la Fiscalía”.

Para finalizar expresó, “quiero pedir ayuda al fiscal que está a cargo ahora del tema de Félix Rivero que se enfoque en esto y que acelere los procesos porque ya van a hacer 3 meses que murió él y cómo puede ser que una persona así este a cargo de la justicia en El Carmen, como ser la fiscal Montalbetti que no tendría que estar cargo y lo dice todo el pueblo, ella siempre nos mintió en la cara porque me dijo que la Policía no hacen nada, ellos no son y nosotros queremos que se haga justicia y vamos llegar al fondo de todo esto”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ