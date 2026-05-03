En Perico rindieron homenaje a los caídos en el hundimiento del Crucero General Belgrano

El acto se llevó a cabo ayer en la plaza “Cesar Alemán” del barrio 4 de Octubre.

Con una emotiva ceremonia se conmemoró en la ciudad de Perico un nuevo aniversario del hundimiento del ARA General Belgrano del que participaron veteranos de la guerra de Malvinas, autoridades y vecinos.

“Es una profunda emoción encontrarnos en este 44° aniversario del hundimiento del General Belgrano en esta plaza que lleva el nombre de uno de los jujeños que dio su vida por nuestra patria”, destacó asesor de la Legislatura, Martin Miguel Llanos.

Luego agregó, “nos planteamos recordar Malvinas todos los días, y como Estado tenemos la responsabilidad de reconocer a nuestros héroes y que las futuras generaciones conozcan que hubo jóvenes que defendieron su patria, por lo que les estamos eternamente agradecidos”.

Martin Miguel Llanos, junto a los veteranos, familiares y vecinos destacó la importancia de mantener viva la memoria de quienes dieron su vida por la patria.

“La causa Malvinas nos une, está viva en nuestro pueblo, en cada corazón de los jujeños, porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, subrayó.

Durante la ceremonia los veteranos de Malvinas rindieron un emotivo homenaje a César Alemán y a todos los tripulantes que murieron en el ataque al Ara General Belgrano ocurrido en 1982 durante el conflicto bélico por las Islas Malvinas, un hecho que representó la mayor tragedia naval en la historia del país.