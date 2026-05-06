En Pampa Blanca gendarmes detectaron a dos mujeres que llevaban panes con droga en sus mochilas

Durante la inspección de un ómnibus, con ayuda del perro de la Institución, los gendarmes detectaron que dos ciudadanas llevaban los panes con la droga (dentro de sus mochilas) y dinero en efectivo. Quedaron detenidas en infracción a la Ley 23.737.

Sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 1.150 de la localidad de Pampa Blanca, los uniformados de la Sección Seguridad Vial “Perico” y la Sección Núcleo dependientes del Escuadrón 53 “Jujuy” detuvieron la marcha de un transporte de pasajeros que circulaba con destino hacia la provincia de Córdoba.

Al iniciar con el registro del rodado, los gendarmes contaron con la ayuda del can de la Fuerza, el cual al pasar por uno de los asientos (ocupado por una mujer) reaccionó exaltadamente y marcó la existencia de estupefacientes dentro de dos mochilas.

Ante ello, los uniformados solicitaron a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy la apertura de las mismas para una inspección más exhaustiva. En presencia de testigos, los efectivos sacaron del interior de las mochilas 10 paquetes que contenían una sustancia blancuzca.

Luego, los funcionarios identificaron a otra mujer que llevaba dinero en efectivo y que acompañaba a la involucrada.

El personal de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses “Jujuy” llevó a cabo las pruebas de campo Narcotest, que arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 10 kilos 310 gramos.

La Unidad Fiscal interviniente orientó el decomisó de la droga, del dinero y demás elementos de interés, al igual que la detención de ambas involucradas.