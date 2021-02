En medio de mucha preocupación, salió a la luz que el estado de salud de Fernando Burlando se habría agravado

Es que el prestigioso abogado quedó con muchas secuelas físicas luego de tener un duro accidente con una yegua jugando al polo. Si bien el letrado estuvo internado por varios días en un instituto platense, luego recibió el alta médica. Sin embargo, todo parecería indicar que la salud de Burlando se habría agravado hoy, ya que Barby Franco se ausentó del programa de Ángel de Brito en El Trece para socorrer a su pareja.

«Hubo una manifestación que también la agarró a Barby Franco cuando estaba viniendo para acá, pero también se volvió a la casa porque no se sentía bien Fernando Burlando. Nos vamos a comunicar con ella durante el transcurso del programa. Aparentemente estaría con muchos dolores y Barby lo llevaría a una clínica aquí en Capital Federal», expresó Andrea Taboada, quien preocupó a todos al hablar del sorpresivo faltazo de la bella modelo a LAM.

«Ahí le consulté a Fernando que está en línea, le estoy preguntando qué pasó a partir de la información que tenemos, que Barby estaba viniendo y que no llegó y se volvió. No me contestó todavía y está Barby en línea, que me está escribiendo. Hablé con él ayer alrededor de las siete de la tarde y se sentía mu bien. Me llamó la atención. Me dijo todo lo de su cuadro», agregó por su parte Mariana Brey, tratando de poner paños fríos en el asunto.

«Estoy muy dolorido, pero bastante bien. Dicen que no me puedo mover, pero yo me muevo igual. Hay mucha sangre en los pulmones y tienen miedo que genere algún tipo de infección. Los pulmones están saturando bajo al tener tantas fracturas en las costillas, hacen que no respire en protección. Respiro poquito para que no me duela el tórax. Me voy a internar a Buenos Aires, no me quedo más acá», había dicho Burlando hace unos días en diálogo con América TV, dando su parte médico.

«Seguro me traslado yo y ni siquiera quiero que me traslade una ambulancia. Estoy tratando de negociar eso. El accidente fue con una yegua nueva. No era mía, se asustó en una montonerita de caballos. Ahí se paró un poquito de patas y como vio que no podía salir se bolió para atrás completamente, limpia. Me caí yo de espaldas y la cruz de ella en mi abdomen, en mi pecho. La saqué muy barata. Baratísima”, agregó el prestigioso letrado.