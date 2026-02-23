En Libertador detienen a tres pasajeros que transportaban cocaína adherida al cuerpo y oculta en el calzado

Gendarmería inspeccionó un colectivo de larga distancia, los gendarmes detuvieron la marcha del ómnibus que circulaba con sentido Norte-Sur.

Personal de la Sección “Libertador General San Martín”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, en Jujuy, se encontraba realizando controles públicos de prevención vial sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1.287, en el Departamento Ledesma.

Al momento de realizar la correspondiente inspección del vehículo, se dio participación al can detector de narcóticos “Lev”, constatando que el mismo reaccionó ante la posible presencia de estupefacientes al pasar por el costado de tres butacas contiguas utilizadas por dos mujeres y un hombre, todos de nacionalidad boliviana.

Posteriormente, se procedió con la identificación y requisa de los pasajeros, con previa autorización judicial. Detectaron que las ciudadanas transportaban paquetes adosados al cuerpo, mientras que el ciudadano llevaba envoltorios ocultos a modo de plantillas adaptadas y moldeadas al calzado.

Tras confirmar la presencia de estupefaciente, por disposición del Magistrado interviniente, se concretó la detención de los pasajeros, junto con el secuestro de 3 kilos 989 gramos de cocaína.