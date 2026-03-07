En La Quiaca Jujuy incautan más de 1.700 kilos de hojas de coca en cercanías al límite internacional fronterizo

En horas de la madrugada, el personal del Escuadrón 21 de “La Quiaca”, en la provincia de Jujuy observó a personas que se trasladaban en tres rodados por lo que realizaron un operativo de control en el lugar.

Encuentran gran cantidad de drogas en el límite con Bolivia

Efectivos de Gendarmería Nacional que realizaban tareas de patrullajes a pie por el pasaje Buenos Aires de la ciudad homónima, próximo al límite internacional fronterizo con el Estado Plurinacional de Bolivia,  divisaron la existencia de tres camionetas, dos Ford Ranger y un Renault Oroch, que se encontraban estacionadas en la oscuridad del lugar.

Al aproximarse a los rodados, los uniformados constataron que cada una estaba ocupada por su conductor y que además estaban cargadas con paquetes y bolsas, similares a las utilizadas al transporte de mercadería de contrabando.

Después de trasladar a los rodados a las instalaciones del Escuadrón, los gendarmes extrajeron numerosos paquetes y bolsas del interior de los habitáculos y dentro de la caja de carga de las camionetas, conteniendo 1.775 kilos de hojas de coca en estado natural, y el avalúo estimado de la mercadería asciende los 170.000.000 de pesos argentinos.

Por orientación de la Fiscalía interviniente, los efectivos secuestraron el vegetal, los vehículos y demás elementos de interés para la causa.

Asimismo, los tres ciudadanos de nacionalidad, entre argentina y boliviana, quedaron supeditados a la causa, en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

