En la Facultad de Humanidades priorizan la salud antes que cuestiones particulares

Así lo hicieron conocer desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy y reiteraron el carácter presencial de toda la oferta académica.

En un comunicado dado a conocer por las autoridades del la Facultad de Humanidades y Ciencias sociales –FHyCS- fijaron su postura y recomendaron entre otros puntos no acreditar conocimientos, evaluar ni exigir presentación de trabajos prácticos.

La misma está rubricada por su decano César Arrueta, el vicedecano, la secretaria académica, la secretaria de posgrado, el secretario de extensión y el secretario administrativo.

El comunicado:

Habiéndose publicado la Resolución 2020-12-APN-SECPU.ME en la cual se recomienda a las Universidades Nacionales la readecuación del calendario académico y luego de haberse dado a conocer el Acta Paritaria UNJu Nº 01/2020, es importante reiterar y aclarar algunas cuestiones que son de especial interés para nuestra comunidad universitaria.

Nuestras instalaciones (sede central, anexos y expansiones) se encuentran cerradas hasta el 12 de abril inclusive.

Sigue vigente la suspensión de todos los plazos académicos y administrativos. Están suspendidas las inscripciones/reinscripciones en las carreras de grado, posgrado y diplomaturas, actividades extracurriculares, mesa de exámenes, concursos, etc. Insistimos una vez más con esta información porque es importante entender que la prioridad sigue siendo la preservación de la salud pública por encima de cualquier situación particular.

Tal como se interpretó en el Acta Paritaria de fecha 1º de abril, técnicamente el ciclo lectivo no inició y no podemos hablar de ciclo lectivo virtual, dado el carácter presencial de toda nuestra oferta académica.

El Programa de Acceso a Contenidos de Cátedra y Dictado No Presencial que lleva adelante nuestra FHyCS tiene un carácter exclusivamente de acompañamiento y construcción de puentes con nuestros estudiantes. Ese siempre fue el espíritu y hoy lo ratificamos.

No es posible, en este contexto, acreditar conocimientos, evaluar ni exigir presentación de trabajos prácticos. Pedimos a todas las cátedras que respeten esta disposición. Debemos entender que nuestros estudiantes tienen enormes dificultades de acceso y no podemos actuar como si nada sucediera. Aclaramos que Secretaría Académica no reconocerá ningún informe de evaluación por parte de las cátedras que se haya producido en este escenario de cuarentena. Debemos tener bien en claro que las desigualdades que existen en el claustro estudiantil no deben profundizarse con exigencias absurdas, sino salvarlas con actitudes solidarias.

Esto no implica oponernos o rechazar los entornos virtuales. Por el contrario, hemos sido promotores de este mecanismo. A la fecha hay más de 80 cátedras que ya informaron en qué plataforma han subido sus contenidos. Agradecemos y reconocemos el trabajo de los docentes en este sentido. Sabemos del enorme esfuerzo que hacen diariamente. Comunicación Institucional está trabajando para subir esa información a nuestro sitio web y ponerla a disposición pública.

No estamos de acuerdo con la idea de atender únicamente a los que tienen acceso a Internet, evaluarlos y acreditarles conocimiento. Mucho menos disponer un mecanismo de recuperación –en algún momento- para aquellos que están imposibilitados de conectarse. Eso implicaría naturalizar que hay estudiantes de primera y estudiantes de segunda. No es el modelo de Universidad Pública que defendemos.

Nuestro desafío pedagógico se sostiene en la idea de procurar, a través de todos los mecanismos que estén a nuestro alcance, la circulación de contenidos como forma de aproximación al claustro estudiantil mientras se resuelve el regreso a la presencialidad. Promover la lectura, el intercambio de ideas y la reflexión son estrategias válidas para encontrarnos y superar así la angustia que genera un contexto de aislamiento. Ya habrá tiempo de recuperar las clases.

En este sentido, queremos dejar en claro que la redefinición de nuestro calendario académico se hará en el espacio que corresponde: el Consejo Académico. Y se llevará adelante una vez que el Estado nacional informe claramente que es posible retomar actividades educativas, levantar el aislamiento y principalmente que no existe riesgo para la salud de nuestros docentes, no docentes, graduados y estudiantes. ¿De qué sirve fijar fechas de inicio con tanta antelación si no sabemos cómo se desarrollará la pandemia en los próximos meses? ¿De qué sirve ratificar un calendario académico ya aprobado si hoy las instalaciones están cerradas y no hay certezas de fechas de apertura? Lo más sensato es seguir respetando las medidas impuestas para cuidar la salud de la población. Alentar falsas expectativas es aumentar los niveles de angustia. No nos parece responsable.

Queremos dejar en claro, respecto al punto anterior, que una vez que se disponga el retorno a las actividades presenciales, discutiremos todas las opciones de reprogramación del calendario académico. Hablamos de levantar feriados y fechas especiales, cursar los días sábados, extendernos todo lo posible durante el mes de diciembre e inclusive ocupar días del mes de enero, llegando hasta fines de marzo. No nos cerramos a ninguna alternativa. Pero esa discusión, como ya dijimos, se dará en el órgano de gobierno de la FHyCS con aportes de las carreras y áreas académicas.

Debemos ser conscientes de que todas las decisiones que se puedan llegar a tomar no deben estar aisladas del contexto. El Ministerio de Salud de la Nación ya adelantó que es muy posible que se extienda el aislamiento social obligatorio. El número de casos sigue creciendo y esperan el pico estadístico para el mes de mayo. Si se dispone flexibilidad para circular o retomar algunas actividades en el corto plazo, debemos saber que la educación no está incluida hoy entre ellas. Por eso pedimos encarecidamente que recordemos los motivos que nos llevaron a la configuración de este escenario socioeducativo: cuidarnos entre todxs, priorizando la salud pública.

Somos conscientes de las dificultades que atravesamos y los estados de ánimo que la pandemia genera. Sin embargo, por el rol que como comunidad universitaria nos compete debemos promover acciones para el sostenimiento de los vínculos proponiendo “co-pensar juntos/as y crear actividades de aprendizaje colectivas y recreativas donde el eje este centrado en la necesidad de conectarse con las emociones y sentimientos”.

No es momento de aventurar acciones aisladas o producto de arrebatos de angustia. Es tiempo de sumar voluntades que hagan posible aquello que todxs repetimos alguna vez: el bien común está por encima de cualquier interés particular.