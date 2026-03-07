En la denominada Megacausa: El ex gobernador Fellner fue sobreseído y Milagro Sala sigue imputada por fraude

Hoy se conoció lo resuelto por el titular del Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública de Jujuy, Doctor Rodolfo Fernández.

El magistrado dictó el sobreseimiento del ex gobernador Eduardo Alfredo Fellner y de otros doce acusados, entre estos varios intendentes y ex jefes comunales de la provincia. En contraste, la dirigente de la Organización Social Tupac Amaru, Milagro Sala, sigue imputada.

Se supo que el magistrado señaló en su dictamen que aceptó los planteos de las defensas, desvinculando de manera total y definitiva a este grupo de imputados, aunque el expediente mantiene su curso para el resto de los procesados.

Beneficiados por el fallo

Además de Fellner, quedaron fuera del proceso figuras de peso político como el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl «Chuli» Jorge, y el actual concejal y ex jefe comunal de San Pedro de Jujuy, Julio Carlos Moisés.

La nómina de sobreseídos se completa con los ex y actuales intendentes:

• Ramón Jorge Ale (Libertador), Elsa Faustina Flores (Calilegua) y Alberto Faustino Ortiz (Palpalá).

• Sergio Gustavo Bautista (La Esperanza), Adrián Rubén Mendieta (El Carmen) y Nilson Gabriel Ortega (Monterrico).

• Rolando Pascual Ficoseco (Perico), Leonel Aldo Herrera y Elina Elizabeth Liquín (ambos de Humahuaca).

Por su parte, el ex ministro de Infraestructura de la gestión fellnerista, Luis Horacio Cosentini, recibió un sobreseimiento parcial. Si bien fue desligado de los cargos de abuso de autoridad, falsedad ideológica y asociación ilícita, continuará imputado por fraude a la administración pública.

Origen del millonario desfalco

La denominada «Megacausa», iniciada en 2018, investiga un presunto perjuicio al erario público provincial por más de 1.400 millones de pesos. Dichos fondos estaban destinados a la construcción de 2.000 viviendas, de las cuales 1.680 nunca se ejecutaron y 320 presentan fallas estructurales que las hacen inhabitables.

La investigación fue impulsada originalmente en 2016 por el Ministerio Público de la Acusación, bajo la gestión del entonces fiscal general Sergio Lello Sánchez, tras una denuncia realizada por el entonces gobernador de la provincia, Gerardo Rubén Morales.

Quiénes siguen procesados

Pese a los pedidos de nulidad y objeciones por el «plazo razonable» del proceso (desestimados por el juez Fernández), la causa sigue abierta para:

1. Ex funcionarios nacionales: José Francisco López y Germán Ariel Nivello.

2. Ex integrantes del IVUJ: Héctor Gustavo Carrizo, José Lucio Abregú y José Luis Mercado.

3. Miembros de la Tupac Amaru: Milagro Sala, Gladys Noemí Díaz, Liliana Mirta Aizama y Claudia Alicia Trenque.