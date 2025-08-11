En Jujuy ya se puede pagar el colectivo con QR desde la app de Mercado Pago

Luego de implementar esta tecnología con éxito en la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires, la solución se extiende al sistema de colectivos en Jujuy.

A diferencia del QR que se usa para pagar en comercios, el usuario debe acercar su código QR al lector del validador. Esta solución beneficia a millones de pasajeros ya que puede ser utilizada con cualquier celular (no requiere NFC). Según un relevamiento, 8 de cada 10 usuarios encuestados asegura que es más simple, práctico y rápido.

A partir de hoy, los usuarios de Mercado Pago de Jujuy podrán abonar sus viajes en colectivos con su código QR, desde cualquier teléfono y sin necesidad de tarjetas físicas o recargas anticipadas. En la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires, el lanzamiento de esta solución fue muy exitoso, superando el millón de pagos en el primer mes.

Esta nueva alternativa se incorpora al sistema de colectivos con una experiencia de pago simple y rápida. A diferencia del QR que se emplea habitualmente para pagar en comercios, el usuario debe acercar su código QR de Mercado Pago al lector del validador y el pago del pasaje se confirma al instante.

El pago con QR en colectivos funciona desde cualquier celular, sin necesidad de contar con tecnología NFC, ni conexión a internet o datos móviles. Con esta opción, los usuarios podrán abonar con dinero en cuenta, tarjetas de débito o crédito que tengan adheridas en su cuenta.

De acuerdo a un relevamiento propio, 8 de cada 10 usuarios encuestados aseguran que pagar de esta forma es más simple y práctico, principalmente por su velocidad, y el 64% valora especialmente poder trasladarse sin preocuparse por tener saldo en su tarjeta de transporte. Además, el 65% piensa adoptar esta modalidad de pago en la totalidad o mayoría de sus viajes.

¿Cómo se paga el colectivo con el QR de Mercado Pago?

Los usuarios podrán hacerlo de dos formas:

1. Abrir la app y seleccionar el ícono de QR.

2. Deslizar hacia arriba y elegir el medio de pago.

3. Acercar el QR que aparece en el celular al lector de validador y el pago se confirmará

al instante.

También pueden abonar ingresando a la aplicación y eligiendo la opción “Pagar viaje con QR” (puede estar en la pantalla principal o en “Ver más”).

Líneas habilitadas por provincia

El pago con código QR ya está disponible para abonar en colectivos que circulan por AMBA, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro (Bariloche), San Luis, Santa Fe y Tucumán, y progresivamente se extenderá a todo el país.

El listado actualizado puede consultarse en el sitio oficial