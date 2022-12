En Jujuy realizaran la 2da marcha de las luces en defensa de la salud pública

Este viernes 16 de diciembre a partir de las 20 horas, se congregarán en el Hospital Materno Infantil para posteriormente marchar hacia Plaza Belgrano.

Durante la misma los médicos y trabajadores de la salud provincial reclamaran fundamentalmente en dos ejes, el reconocimiento salarial y en la falta de recurso humano.

La Dra. Patricia Peñaloza comentó, “el viernes 16 vamos a estar haciendo la segunda marcha de las luces, esto es en defensa de la salud pública, no queda solamente en los salarial, sino en la falta de recurso humano, por eso queremos que la sociedad nos apoye, por eso convocamos a los profesionales de la salud para que salgamos a manifestarnos pacíficamente como siempre”.

Luego agregó, “en lo salarial estamos relegados hace muchos años, estamos sin solución seguimos esperando realmente un reconocimiento y un aumento acorde a lo que estamos pidiendo, sobre todo ahora donde tenemos una quinta ola de Covid, encima con muchos casos positivos y pareciera que el gobierno no va acorde a la situación actual porque el recurso humano es crítico, calculamos que de aquí a unos años no habrá quien dé respuesta en los hospitales. Por ejemplo, en la guardia del Hospital Materno Infantil somos 18 médicos y es el hospital de mayor complejidad de la provincia con médicos entre 18 y 20 años de servicios a punto de salir de la guardia y con pocos ingresos de médicos jóvenes al sistema, o sea que en unos años cuando nos vallamos de la guardia no va a ver quién nos releve y quién siga la posta en pediatría”.

En este sentido agregó, “la falta de recurso humano es a nivel nacional, no solo es en la provincia de Jujuy, esto es generacional, ya las nuevas generaciones no salen con la idea de seguir con la clínica médica porque los sueldos no son redituables como en las guardias, creo que por eso eligen otros lugares o profesiones con mayor paga, justamente el medico argentino es muy codiciado a nivel internacional por es muy completo y sabemos de todo”.

Referido a la marcha destacó, “todos los programas que hace el gobierno tiene que tener un respaldo que es el recurso humano, sin ir más lejos actualmente se está por abrir un hospital en Ledesma con muchas camas, pero no hay quien lo atienda, o sea el gobierno tiene que entender que por más programas que haga tiene que haber gente que lo lleve a cabo y el recurso humano es crítico no hay quien haga los trabajos, es decir hospitales nuevos donde no hay quien los atienda”.

A su vez Peñaloza añadió, “durante la pandemia se hicieron muchas cosas en el nombre de la pandemia, el Hospital San Roque quedó prácticamente desmantelado y ahora una vez que estamos volviendo a la normalidad no dan respuesta los puestos de salud porque no tiene los medios ni la gente para poder atenderlos, creo que hay que volver de nuevo porque Jujuy en cuanto APS era pionera y actualmente los puestos de salud no responden porque no tienen cómo hacerlo, así que es una problemática grave, por ello pedimos a la gente que nos ayude porque esto es en post de la gente que usa el hospital y nunca dejamos de atender y lo seguiremos haciendo no creemos en el paro, por eso es tan importante que la gente entienda que es para que ellos reciban una mejor calidad de atención acá en los hospitales de la provincia”.

Para finalizar expresó, “creo que como nunca el equipo de salud logró juntar tanta gente como hicimos en esta primera marcha, porque el hecho de sumar a todo el equipo de salud hicimos la diferencia porque asumimos una pandemia y enfrentamos una pandemia todos juntos como equipos y entonces para nosotros es claro que la forma de ir a pedir algo es como equipo de salud, ya no por médicos por un lado y equipo de salud por el otro. Realmente nos sorprendió la cantidad de colegas y compañeros de trabajo que se sumaron a este movimiento porque acuérdense que nosotros durante la pandemia trabajamos los 365 días del año y no tuvimos vacaciones ni nos quejamos, sin embargo en todo ese tiempo no tuvimos un aumento porque creíamos que no era el momento, después vino el tema de los aplausos, el tomarse foto con el equipo de salud y quedamos ahí nunca se habló de lo salarial siempre se nos prometió y nunca hubo una recompensación acorde, tengo 18 años de antigüedad, mi bastico es de 38.000 pesos ese es mi básico con 18 años de antigüedad por eso nosotros convocamos a esta marcha para el viernes 16 a partir de las 20 horas, nos juntaremos en el Materno Infantil y quien no puede acercarse al materno calculo que a horas 20:30 estaremos en la plaza central y nos pueden acompañar con las luces del celular o velas porque la idea es que se prenda una luz y si nos ven marchar por la calle que prendan una luz porque esto es por la salud pública y es por todos”.