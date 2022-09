En Jujuy hay un 50% de informalidad en el sector gastronómico

Desde la ciudad de Mendoza, Juan Carlos Martínez se refirió a como es la situación de los trabajadores gastronómicos en la provincia, responsabilizó al sector empresarial y no descartó un paro nacional en octubre.

El secretario general de UTHGRA, participa en la provincia de Mendoza del XIX Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico organizado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), con la participación de más de 100 de asesores tributarios y dirigentes de las Filiales.

El titular de UTHGRA Juan Carlos Martínez comentó, “hace tiempo que venimos denunciando la irregularidad laboral que sufre el sector, más halla que se trabaja bien en el sector ya que antes era el 70%, pero ahora puedo decir que hay alrededor de un 50% de informalidad, se ha mejorado bastante y se han incorporado gente pero con una media jornada mentirosa donde los trabajadores trabajan y aportan como si trabajaran media jornada cuando en realidad trabajan 8 horas y algunas veces más”.

Remarcando también, así que la lamentablemente sigue la situación de esta manera y es difícil realizar los controles dado que por ahí no nos acompaña el Ministerio de Trabajo, que debería acompañarnos y tratamos de cubrir toda la provincia, pero por ahí se hace difícil llegar a las localidades del interior”.

Por otra parte, mencionó, “se ha lanzado una campaña a nivel nacional para equiparar los salarios con Buenos Aires ya que hay una diferencia de alrededor del 20% con el resto del país y entendemos que en Jujuy al igual que otras provincias son turísticas, por ello hoy estamos acá en Mendoza reunidos con los empresarios y trabajadores que está previsto si no tenemos respuesta un paro a realizarse el 7 de octubre”.

A su vez remarcó, “los empresarios por ahí se escudan de que los aportes son muy caros prácticamente un 40% de un sueldo por trabajador, pero esto no facultad que tengan de forma irregular a los trabajadores, es decir que los negreen, si uno es un empresario hace un estudio de mercado y sabe lo que debe enfrentar y los gastos que uno va a tener, pero como dije los empresarios se escudan en que los aportes son muy caros, les cuesta y son muy pocos los empresarios que reconocen el trabajo de los trabajadores y durante la pandemia fueron pocas las empresas que estuvieron al lado del trabajador y lo ayudaron porque el sector durante la pandemia sufrió muchísimo y no se les reconoció nada, por ello nosotros ahora exigimos que el empresario pague”.

Con respecto al trabajo en el sector detalló, “el tema laboral es complejo controlar y ayudar que por ahí el Ministerio de Trabajo tiene una facultad de realizar inspecciones por cuenta propia, pero no se convoca al sindicato, nosotros pedimos que nos ayuden para controlar las leyes laborales en vigencia y los convenios colectivos”.

Luego agregó, “prácticamente en general en los hoteles transitorios y en la vida nocturna llámese pubs, boliches el 90% de los compañeros están de forma informal y en muchos de estos establecimientos cambiaron de firma dejando sin cobertura al trabajador que nosotros tratamos de resolver, pero no tenemos la facultad ni autoridad como la que tiene el Ministerio de Trabajo para sentar a las partes y llegar a una negociación y que se recomponga la situación, por eso ahora nosotros proponemos una bolsa de trabajo que este regulada entre el sindicato, la UNJu y el Ministerio Trabajo, además también venimos conversando para que se sumen FEHGRA, la Unión de Empresarios y también con el Ministerio de Trabajo de la Nación para que los trabajadores tengan un trabajo y sean blanqueados, tuvimos muchas quejas de que se blanquee antes de hacer esto porque tenemos mucho trabajo informal pero de una forma hay que empezar a insertar a la juventud, al igual que con este tema de equiparar los sueldos que también tenemos muchas quejas y es difícil complacer a todos pero como sindicato debemos empezar a hacer algo y vuelvo a decir, nosotros siempre tratamos de hacer el trabajo gremial, sino deberíamos salir a la calle y quemar gomas para que nos atiendan como por ejemplo hoy que estamos acá y si tenemos que quemar gomas lo haremos y de ser necesario en Jujuy se hará lo mismo, aunque que no comparto esto pero es la única forma de que te escuchan y atiendan porque el gobierno de Jujuy habla de mucha plata pero donde está, porque no está con los trabajadores”.

Para finalizar expresó, “la hora de los mozos actualmente deben cobrar 380 pero acá en la provincia lamentablemente se ha tomado como normal 150 a 250, donde nosotros hacemos inspección y tomamos la denuncia al trabajador, pero muchas veces los compañeros al efecto de no perder su fuente de trabajo aceptan eso, ya que muchas veces nos organizamos con los compañeros para ir a realizar los controles y cuando vamos se echan para atrás, pero nosotros de todas maneras tratamos de que se regularice la situación y que los pongan en blanco como corresponde y que también las cocinas estén en condiciones porque hay cocinas que no entendemos como la Municipalidad las autoriza ya que muchas veces las condiciones no están dadas para trabajar, hay muchas irregularidades que se deben controlar y lamentablemente tengo que decir que la informalidad no ha disminuido, sino que es al contrario ha crecido más y hoy pagan lo que quiere y cuando quieren”.