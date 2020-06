En Fase 1 el Centro de Abastecimiento Mayorista de Palpalá atenderá sólo lunes y viernes

Se encontrará abierto esos dos días de 10 a 18 en cumplimiento de lo dispuesto por el COE provincial de cuarentena obligatoria por siete días. La comuna siderúrgica mantiene los constantes controles en el predio.

La Municipalidad de Palpalá informa que el Centro de Abastecimiento Mayorista de Palpalá, se encontrará abierto con días especiales, lunes y viernes, durante esta fase 1 de cuarentena en Jujuy para no desabastecer a la población y evitar la suba de precios de los productos esenciales. El mismo, se encuentra ubicado en el barrio Antártida, por colectora de la ruta N° 66 de la ciudad.

En este sentido, el protocolo que se está llevando adelante es la desinfección de todos los vehículos que ingresen al predio, se les toma la temperatura a todas las personas que se encuentren en el lugar y se les proporciona alcohol en gel. En cuanto a los camioneros, deben dejar el acoplado y luego deben realizar la cuarentena pertinente en el Hotel de asilamiento (Casino General San Martín) hasta finalizar el horario de venta.

Por su parte el administrador del CAM Palpalá, Pablo Mealla, expresó que “se están llevando a cabo controles rigurosos en el lugar, ya que seguridad está recorriendo constantemente por los puestos, recordando el uso del barbijo, que se cumpla el distanciamiento entre los puestos y las personas y proporcionando el alcohol en gel a los que van a comprar y a los vendedores. También destacó que se redujeron a dos días la venta para evitar el aglomeramiento y se pueda cumplir con el protocolo establecido por el COE Provincia”, señaló.

Por último Mealla también resaltó que “gracias a Dios no han tenido surgido inconvenientes hasta el momento porque la gente sabe que debe respetar la medidas de seguridad”, finalizó.

Los deliverys en Palpalá ya pueden trabajar de lunes a domingo hasta las 00 horas



La Municipalidad de Palpalá informa que venta gastronómica con entrega a domicilio se ampliará durante la semana en días y horarios que lógicamente serán controlados.

El retorno a fase en Jujuy generó nuevos cambios y justamente eso desde la Municipalidad de Palpalá se informó que desde hoy, de lunes a domingo lo comerciantes gastronómicos podrá tener el servicios de deliverys hasta las 00 horas cuando en un principio se había impuesto que sería sólo viernes sábado y domingo.

Entonces la situación de emergencia sanitaria que atravesamos y dentro de estas nuevas medidas hubo reuniones con los vendedores gastronómicos, y por ello el secretario de Gobierno Ezequiel Ortiz, dijo al respecto que “entendemos su preocupación, les explicamos que estamos haciendo controles, detectando muchos lugares que no están habilitados y que hacen ventas por Facebook o WhatsApp. En los últimos días se secuestraron más de 13 motos, que no contaban con los papeles autorizados para la circulación. Y también se divisó distintos puntos de venta gastronómica que no están habilitados. Recordemos que la gente que no está habilitada por la comuna, no cuenta con los controles de los productos, no tienen conocimiento del curso obligatorio que se les exige a los gastronómicos sobre manipulación de alimento. Por ello se han cerrado más de 20 locales y vamos a seguir con los controles durante toda la cuarentena, donde los gastronómicos habilitados, solo podrán trabajar con delivery hasta las 12 de la noche de ahora en más de lunes a domingo y no pudiendo habilitar mesas”, comentó.

Asimismo, aclaró que “el horario para los comercios es de 8 a 19 horas, para evitar la circulación de la gente. Cabe resaltar que en esta instancia se realizaran las actuaciones correspondientes a los que no respeten este horario”, agregando que “en estos últimos días se les notificó el horario estipulado de cierre. Ahora hay que entender que estamos en la fase 1. Agradezcamos que no tenemos ningún caso y por ello les pedimos el esfuerzo a los comerciantes y a la ciudadanía que se queden en sus casas por el bien de todos”, concluyó.