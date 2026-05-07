En el Poder Judicial se dicta la capacitación sobre “Procesos adoptivos y derechos de niños, niñas y adolescentes”

La Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Guillermo Snopek” dio inicio al Año Académico 2026 con la capacitación denominada “Procesos adoptivos en niños, niñas y adolescentes: abordajes interdisciplinarios y desafíos actuales para la intervención profesional”, actividad que comenzó hoy, 7 de mayo, y continuará mañana viernes en el Salón “Éxodo Jujeño” del Cabildo de Jujuy.

La jornada fue encabezada por los jueces de la Suprema Corte de Justicia Dres. Federico Otaola -presidente-, Mariano Miranda -vicepresidente-, María Eugenia Nieva -directora de la Escuela de Capacitación Judicial-, Martín Llamas, Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina, Eduardo Uriondo y Mercedes Arias, directora de la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes (ONNA).

También participaron el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Alejandro Bosatti; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Dr. Alejandro Domínguez; jueces del fuero de Familia, defensores públicos oficiales, las licenciadas Cristina del Val y Alejandra Lucas de la Oficina de Coordinación Técnica de Equipos Interdisciplinarios (OCTI); funcionarios judiciales; representantes de organismos vinculados a la temática y profesionales de distintas áreas.

Nuevo ciclo académico

Durante la apertura, la Dra. María Eugenia Nieva destacó el compromiso institucional de la Suprema Corte de Justicia con la formación permanente y el fortalecimiento del servicio de justicia. “Iniciar un nuevo ciclo académico implica renovar nuestro compromiso con la formación continua, entendida como un pilar fundamental para el fortalecimiento de la función judicial y para brindar respuestas cada vez más adecuadas a las complejidades sociales actuales”, expresó.

Asimismo, señaló que la capacitación fue impulsada por el equipo interdisciplinario y la Escuela de Capacitación Judicial ante la relevancia y sensibilidad de la temática. En ese sentido, remarcó que los procesos adoptivos “exigen intervenciones responsables, articuladas y profundamente comprometidas con el interés superior de niños, niñas y adolescentes, así como con su derecho humano a vivir en familia”.

La magistrada resaltó además la importante convocatoria de magistrados, funcionarios y profesionales, indicando que ello demuestra “el interés y compromiso que existe con la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Durante su mensaje, la Dra. Nieva valoró especialmente la participación de las disertantes invitadas, Lic. María Federica Otero y Dra. Carolina A. Videtta, quienes aportan una mirada interdisciplinaria fundamental para el abordaje de los procesos adoptivos. También subrayó que los distintos ejes de trabajo de la capacitación permitirán reflexionar sobre las prácticas judiciales y fortalecer un enfoque centrado en derechos, contemplando la complejidad y singularidad de cada historia.

Priorizar el interés superior del niño y el derecho a ser oído

Por su parte, el Dr. Mariano Miranda agradeció la presencia de los asistentes y destacó la jerarquía académica de las especialistas convocadas. Además, reconoció el trabajo articulado entre la Escuela de Capacitación Judicial, el equipo interdisciplinario, el Ministerio Público y el Colegio de Magistrados y Funcionarios para concretar la actividad.

En relación a la temática abordada, el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia afirmó que “la adopción, como institución jurídica, trasciende largamente su configuración normativa; y es ante todo una herramienta de restitución de derechos”. En ese marco, sostuvo que el Poder Judicial y el sistema de administración de justicia tienen el deber indelegable de garantizar que cada niño, niña y adolescente pueda vivir y desarrollarse en el seno de una familia.

El magistrado enfatizó además la importancia de actuar sin demoras en los procesos adoptivos, señalando que “un año en la vida de un niño en un hogar transitorio o institución significa una vulneración importantísima de derechos”, por lo que remarcó la necesidad de arbitrar todos los mecanismos posibles para restituir esos derechos en tiempo oportuno.

En ese sentido, sostuvo que el abordaje de estos procesos requiere una mirada “interdisciplinaria, integral y despojada de determinados formalismos”, priorizando siempre el interés superior del niño y el derecho a ser oído, garantizados por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los tratados internacionales.

Finalmente, el Dr. Miranda convocó a los asistentes a aprovechar las jornadas de capacitación como un espacio de intercambio y reflexión conjunta, destacando la importancia del trabajo articulado para construir respuestas humanas, agiles y eficaces frente a situaciones de alta sensibilidad social.

Disertantes

Las exposiciones centrales estuvieron a cargo de la Lic. María Federica Otero y la Dra. Carolina A. Videtta, reconocidas especialistas en procesos adoptivos y derechos de las infancias.

La Lic. Otero es psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Psicología Clínica y autora de diversas publicaciones vinculadas a adopciones, infancias y familias. Además, se desempeñó como Directora Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos del Ministerio de Justicia de la Nación y cuenta con amplia trayectoria en equipos interdisciplinarios de protección de derechos.

Por su parte, la Dra. Videtta es doctora en Derecho y especialista en Derecho de Familia, autora y coordinadora de obras académicas vinculadas a derechos de las familias, niñez y adolescencia. También integra proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre la temática y se desempeña como docente de posgrado en distintas universidades del país.

Ambas profesionales son coautoras de los libros “Adopciones: un modelo psico jurídico de los procesos adoptivos” y “Quiero adoptar. Cómo construir la parentalidad adoptiva. Acompañamiento psico jurídico”, además de haber creado la primera Diplomatura Interdisciplinaria en Adopciones del país.