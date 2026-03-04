En el MPA: CEDEMS exige avances en la causa contra Jorge Montero

La Comisión Directiva del CEDEMS junto a su cuerpo de delegados se movilizó en la mañana de este martes hasta la Fiscalía Especializada en Delitos contra la administración pública en el MPA. Desde el gremio docente exigen al fiscal Diego Funes que acelere el proceso judicial en el que se encuentra procesado el ex secretario general, Jorge Montero.

La secretaria general del CEDEMS, Mercedes Sosa, acompañada por las abogadas del sindicato, doctoras Alejandra Cejas y Lorena Mamani, mantuvieron una reunión con el fiscal Funes. A la salida, Sosa informó que el funcionario reconoció la legitimidad del reclamo, aunque señaló estar excedido en tareas y obligaciones. No obstante, se comprometió a responder a los tres pronto despachos presentados por las letradas y aseguró que el jueves habrá novedades.

Sosa explicó que la situación del gremio es de quebranto financiero absoluto producto del accionar de Montero, reflejado en la denuncia presentada por más de 3.780 afiliados/querellantes que reclaman la elevación a juicio y una sentencia que permita obtener justicia. “No sabemos si vamos a poder recuperar todo el desfalco, pero necesitamos una sentencia porque esta administración fraudulenta genera enormes problemas institucionales”, afirmó.

Entre las consecuencias de la gestión de Montero se destacan:

• Problemas con la DGI por balances no realizados.

• Juicios por despidos con indemnizaciones millonarias que recaen sobre el gremio.

• Deuda con la obra social de los empleados del gremio

• Imposibilidad de acceder a reducciones impositivas.

• Falta de rendiciones de cuentas períodos 2015-2016 al 2022 -2023.

La abogada Alejandra Cejas recordó que la causa lleva cuatro años y que ya se presentaron todas las pruebas necesarias. “Lo único que falta es que se eleve la causa a juicio, donde están implicados Jorge Montero y otros, incluida la contadora denunciada”, señaló. El pronto despacho presentado advierte que el tiempo transcurrido sin avances genera malestar en las víctimas y pérdida de expectativas de recupero de lo defraudado.

Por su parte, la abogada Lorena Mamani subrayó que los juicios laborales derivados de la gestión de Montero implican gastos millonarios para el CEDEMS. Además, informó que recientemente ingresó un expediente vinculado a la administración del ex secretario general, que está siendo analizado para incorporarse a la causa por el enorme perjuicio económico que representa.

El CEDEMS reitera que la falta de resolución judicial constituye un grave perjuicio institucional y exige que esta semana se concrete el requerimiento de elevación a juicio. La asamblea del gremio otorgó mandato expreso para llevar adelante esta causa en defensa de los bienes y derechos de sus afiliados.