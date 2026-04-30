En el microcentro: Las descubrieron por las cámaras robando en una pañalera y terminaron detenidas

​Dos mujeres de 26 y 40 años fueron demoradas este jueves al mediodía luego de intentar sustraer diversos productos de un conocido local comercial ubicado en la calle Gorriti, casi esquina Dorrego.

El hecho que sucedió en la ciudad Capital, fue alertado por los empleados de la pañalera, quienes detectaron el accionar delictivo a través del sistema de monitoreo interno.

​Efectivos de la Unidad Policial Ciclística de Acción Rápida (UPCAR) que realizaban recorridos preventivos, acudieron de inmediato al lugar. Según el relato de los damnificados, las mujeres habían ocultado entre sus prendas varios elementos, como aceites y lustradores de muebles y otros elementos. Al verse sorprendidas por el personal del local, intentaron descartar la mercadería y darse a la fuga, pero fueron retenidas hasta la llegada de los uniformados.

​Finalmente, con la colaboración de personal de calle y un móvil policial, las malvivientes, con domicilio en los barrios Belgrano y Alto Comedero, fueron trasladadas a la Seccional 2da., donde quedaron a disposición de la Justicia.

La encargada del comercio se presentó en la dependencia para radicar la denuncia correspondiente, resaltando la efectividad del patrullaje en bicicleta para intervenir rápidamente en la zona céntrica.