En el marco de la 7ma edición del Cine de las Alturas se presentó la película Karnawal

Karnawal será el film que abrirá la 7ma edición del Festival de Cine de las Alturas, película que fue filmada gran parte en la provincia de Jujuy, aunque no esté en competencia será la que dé al puntapié incial.

El productor del festival Edson Sidonie comentó, “a la hora de decidir qué película abriría el festival nuestro programador Francisco nos acerco está película que nos encantó, la cual fue rodada en Jujuy, con respecto al rodaje de películas hay un particular celo de los jujeños de ver como se los retrata y expresa porque afortunadamente las películas respetan mucho la naturaliza de los jujeños”.

Agregando a continuación, “Mi Obra Maestra es una película filmada en Jujuy casi la mitad de la película y cuando vemos esta película es realmente tan jujeña porque hay una serie de elementos del tráiler, del drama, con unas figuras de baile folclórico que protagonizan que es un genio y nos quedamos maravillados, entonces decimos que está película podría abrir el festival pero no es lo usual abrir el festival con una película que no compite porque es una cuestión de desmerito al resto de las películas, porque si yo hago una película que no compite, ya lo hemos hecho una vez y está exención nosotros queríamos que compitiera la película pero por cuestiones de que estreno y distribución no podía estar en competencia, porque tenía que explotar los territorios a partir del estreno y los productores son celosos en sus intereses con toda razón y como coincidía el futuro estreno y la imposibilidad vamos a darle la jerarquía de abrir el festival, de ahí surgió esta posibilidad de ver está noche una película con calidad para abrir el Festival de Cine de las Alturas, en lo personal y mucha gente del festival pensamos que va a ser un éxito en todo el mundo por ello la razón de que la película Karnawal este en Cine de las Alturas”´.

El productor de la película Edson Sidonie mencionó, “desde el inicio del proyecto que empezó en el 2015 Juan Pablo tenía muy claro de que quería filmar íntegramente en la provincia la cual fue descubriendo a lo largo de su vida y la que tiene un apego sentimental fuerte por lo que sintió que la primera película fuera en la provincia de Jujuy, con mucho talento jujeño en los técnicos, actores, no todos pero usaron la capacidad de la provincia para producir la película por eso para nosotros es bueno cerrar el círculo y poder presentar la película en la apertura, es un gran honor para nosotros y sobre todo poder compartir con la provincia todo lo acontecido en hacer la película”.

Por otra parte el director Juan Pablo expresó, “esta película llevo muchos años de trabajo y quiero agradecer a la colaboración de mucha gente que trabajo, es una película que realmente atraviesa toda la provincia porque empieza en la frontera de Villazón, La Quiaca, y va bajando que a medida que se va vinculando, por la quebrada de Humahuaca, San Salvador de Jujuy y termina filmando en el dique Cabra Corral (Salta). Es una película que pasa por diferentes momentos, sensaciones y comunidades de la provincia, en lo personal para mi mezcla cosas personales, ya que no soy de Jujuy, con cosas que me tome el atrevimiento de contar sobre la provincia como en cualquier ficción que uno arma y en ese marco es un relato universal, interpretado por Martin de un adolescente que quiere bailar malambo que vive en la Puna con su mamá por eso debíamos conseguir un chico que emocione y traspase la pantalla con su baile, así que fue increíble conseguirlo a Martin, traerlo a la provincia y con el gran trabajo en equipo poder lograr esta película, así que estoy agradecido a Jujuy por todo lo que me dio y espero que disfruten de esta película como un regalo de devolución porque la cantidad de extras, técnicos, es mucha la gente de Jujuy que trabajo en la película”.