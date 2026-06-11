En el Día del Vecino, el municipio capitalino destacó la labor comunitaria de los centros vecinales

En el marco de la celebración del Día del Vecino, el intendente de San Salvador de Jujuy Raúl “Chuli” Jorge recibió en el Salón de los Intendentes a representantes de más de 60 centros vecinales de distintos sectores de la ciudad.

El encuentro contó además con la participación de secretarios y funcionarios del Ejecutivo municipal, concejales y otras autoridades, quienes acompañaron esta jornada destinada a reconocer el trabajo comunitario que desarrollan diariamente los dirigentes barriales y a fortalecer los lazos de articulación entre el municipio y las organizaciones vecinales.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó el rol fundamental que cumplen los centros vecinales como nexo entre los vecinos y el Estado municipal, “normalmente celebramos en nuestra plaza de acceso al municipio, hoy el clima no acompañaba, así que estamos en el Salón de los Intendentes con más de 60 centros vecinales, algunos que no pudieron estar, pero lo importante es la comunicación, la voluntad de una construcción colectiva. Ellos son un vínculo muy importante para lograr gestionar y producir las mejores soluciones que están en nuestras manos, las que podemos hacer, las que son viables, las que podemos articular con provincia. Y, de alguna manera, ha sido muy útil recordar esto”, expresó.

Asimismo, el intendente valoró la posibilidad de escuchar las inquietudes y aspiraciones de los referentes barriales, al tiempo que anunció la recuperación de un símbolo representativo para la comunidad, “se recuperó una placa que estaba vandalizada, que la vamos a volver a colocar en las 200 Viviendas de Alto Comedero, en la Plaza del Vecino, que significó uno de los motivos para vincularnos a esta gentil reunión donde pudimos escuchar las expresiones de ellos, sus sueños, sus padecimientos, sus deseos de seguir trabajando en comunidad con el municipio, con la provincia, con todos los organismos”, señaló.

Por su parte, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, destacó las distintas herramientas y programas que el municipio pone a disposición de los vecinos y centros vecinales para fortalecer la participación ciudadana, “el municipio tiene numerosos programas que ayuda al vecino, tenemos también convenios realizados con el Colegio de Ciencias Económicas, capacitaciones que se dan en los puntos digitales. Y entre los programas que tenemos, el de Participación Popular, donde tenemos Promotores Ambientales, los preparamos, preparamos también personas en lo que es la Tenencia Responsable de Mascotas, Presupuesto Participativo, las Obras Mixtas, es decir, hay muchísimas cosas en las que vamos acompañando”.

En ese sentido, remarcó la importancia de las capacitaciones destinadas a reducir la brecha digital y facilitar el acceso a las herramientas tecnológicas, “en algún momento también se dieron capacitaciones en los puntos digitales para que puedan ellos generar su Facebook, mail, hacer gestiones online, así que estamos trabajando a la par y, sobre todo, destacamos el trabajo que ellos hacen diario siempre con el respeto como uno de los valores que hacen al buen vecino y al trabajar en territorio”, afirmó.

A su turno, la directora de Participación Ciudadana, Ebelia Vargas, puso en valor el compromiso cotidiano de los dirigentes barriales y de los vecinos, “muy contenta en este día especial por el Día del Vecino, por el trabajo que se hace día a día, tanto el municipio como la gente en los barrios, los centros vecinales, acompañados, por supuesto, de los vecinos, destacando ese trabajo solidario, responsable, muchas veces no valorado”. Siempre se suele gestionar, se quiere hacer cosas, sin algunas veces el acompañamiento, pero lo importante es que la gente sigue, el centro vecinal sigue adelante con sus gestiones, con sus tareas, y eso es importante”.

Además, destacó la amplia convocatoria lograda durante la celebración, “hemos recibido a todos los centros vecinales, han participado, obviamente, porque ellos se encuentran en estos actos, generan vínculos, así que estamos agradecidos de la forma de trabajar coordinadamente con ellos”, agregó.

En representación de los centros vecinales, Emilio Mendoza, referente del Centro Vecinal 13 de Junio de Alto Comedero, agradeció la invitación y resaltó el acompañamiento permanente del municipio, “por primera vez venimos como comisión nueva, participando en este acto, estamos contentos por la participación, la invitación que tenemos y por el intendente que siempre está presente”, manifestó.

Respecto al trabajo cotidiano que implica la gestión vecinal, Mendoza explicó, “es medio costoso poder llegar al vecino, hacerle ver los reclamos que tenemos de los vecinos, los trabajos que hay que hacer. Por suerte, estamos haciendo ahora un puerta a puerta, empezando a comprometer al vecino que participe en esto, en este trabajo, que no solamente es del centro vecinal, sino que también tiene que ser del vecino”.